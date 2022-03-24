«Рома» готова продать Абрахама за 120 млн евро. «Челси» вправе выкупить его обратно за 80 млн с 2023 года (Daily Mail)

Форвард Тэмми Абрахам по окончании сезона может покинуть «Рому».

Римский клуб готов продать 24-летнего англичанина не менее чем за 100 млн фунтов (120 млн евро), сообщает Daily Mail.

По данным источника, , прежний клуб Абрахама, вправе выкупить его обратно с 2023 года за 67 млн фунтов (80 млн евро).

Ранее стало известно, что нападающего хочет приобрести .

Также, по информации Daily Mail, Абрахамом интересуется , но приоритет «горожан» – Эрлинг Холанд из «Боруссии».

В августе прошлого года Абрахам перешел из «Челси» в «Рому» за 40 млн евро.

Абрахам забил 23 гола за «Рому» в дебютном сезоне – больше Батистуты и Монтеллы. До рекорда Волка – 1 мяч