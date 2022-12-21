Сергей Пиняев: «Пусть «Зенит» побеждает в РПЛ хоть каждый год. Какая разница, кто это будет, если я не смогу?»
Сергей Пиняев высказался о статусе «Зенита» в чемпионате России.
«Какая мне разница, победит «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Спартак» или другая команда, если я не смогу победить? Я хочу, чтобы я победил.
Мне неважно, пускай «Зенит» побеждает в РПЛ хоть каждый год – без разницы. У меня нет принципиального к ним отношения, что они побеждают каждый год.
Молодцы! Значит, у них самый сильный состав, получается побеждать. Но мне хочется самому стать чемпионом России», – сказал полузащитник «Крыльев Советов».
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