Сергей Пиняев: «Пусть «Зенит» побеждает в РПЛ хоть каждый год. Какая разница, кто это будет, если я не смогу?»

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Сергей Пиняев высказался о статусе «Зенита» в чемпионате России.

«Какая мне разница, победит «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Спартак» или другая команда, если я не смогу победить? Я хочу, чтобы я победил.

Мне неважно, пускай «Зенит» побеждает в РПЛ хоть каждый год – без разницы. У меня нет принципиального к ним отношения, что они побеждают каждый год.

Молодцы! Значит, у них самый сильный состав, получается побеждать. Но мне хочется самому стать чемпионом России», – сказал полузащитник «Крыльев Советов».

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