Клопп о дебюте Гакпо за «Ливерпуль»: «Хороший знак на будущее. Он влился в игру»

Юрген Клопп оценил дебют за «Ливерпуль» в матче с «Вулверхэмптоном» (2:2).

Вингер вышел в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте игры 3-го раунда Кубка Англии.

«Он влился в игру, хотя сделать это в дебютном матче было нелегко. Мы не можем ожидать идеала, но его игра стала хорошим знаком на будущее.

Мы должны использовать его на лучших позициях и сделаем это, несомненно», – сказал главный тренер « ».