Клопп о дебюте Гакпо за «Ливерпуль»: «Хороший знак на будущее. Он влился в игру»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Коди Гакпо Футбол

Юрген Клопп оценил дебют Коди Гакпо за «Ливерпуль» в матче с «Вулверхэмптоном» (2:2).

Вингер вышел в стартовом составе и был заменен на 84-й минуте игры 3-го раунда Кубка Англии.

«Он влился в игру, хотя сделать это в дебютном матче было нелегко. Мы не можем ожидать идеала, но его игра стала хорошим знаком на будущее.

Мы должны использовать его на лучших позициях и сделаем это, несомненно», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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5 комментариев

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alim_liver_kz
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Ответ Train67
У него проблемы с выносливостью есть
Это нормально. В Англии футбол интенсивный. Через годик наберет в физике
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Train67
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У него проблемы с выносливостью есть
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Fooler
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Игрок хороший,техничный. Матч был плохой для всей команды,ещё проявит себя. С первого матча никто не ждал хет-трика.
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Барсик Юрана
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Вчера было убийство на Энфилде 2023
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Учиха Шисуи
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Коди хороший игрок!Надеюсь заиграет в Ливерпуле!
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