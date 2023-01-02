Гакпо о летнем трансферном окне: «Думал, что перейду в «МЮ», но ничего не вышло. Был вариант с «Лидсом»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия Лидс Коди Гакпо Футбол

Коди Гакпо думал, что перейдет в «Манчестер Юнайтед». 

Нидерландец рассказал о том, какие клубы проявляли интерес к нему в летнее трансферное окно. В декабре вингер перешел из ПСВ в «Ливерпуль», подписав контракт на 6 лет. 

«Я пытался обрести покой, но это было трудно. Я думал, что перейду в «Манчестер Юнайтед», но в итоге из этого ничего не вышло.

Появился вариант с «Лидсом». Это хороший клуб, но я спросил себя, действительно ли мне стоит переходить туда, а когда у тебя много сомнений, это нехорошо», – сказал Гакпо.

15 комментариев

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Alex Legend
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Ответ tackle by Moore
Никто и не сомневается что при выборе между славным Лидосом и ливером любой адекватный футболист выберет белую розу. Но к сожалению мест в заявке йоркширцев на всех не хватает и кому-то приходится скрепя сердцем ехать в пропахший тухлой рыбой мерсисайд поднимать с колен унылый портовый поселок
Суровая правда
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tackle by Moore
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Ответ Alex Legend
Прямым текстом написано, что Гакпо всю жизнь мечтал играть за Лидс.
Никто и не сомневается что при выборе между славным Лидосом и ливером любой адекватный футболист выберет белую розу. Но к сожалению мест в заявке йоркширцев на всех не хватает и кому-то приходится скрепя сердцем ехать в пропахший тухлой рыбой мерсисайд поднимать с колен унылый портовый поселок
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vals1702
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вышло блестяще - перешел в лучший клуб Англии
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rigobersong
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Ответ QWertY
Я думал, что меня одного тошнит от этой его банальщины)
Любит собирать плюсы, мне не жалко:) Тут много таких персонажей:) Просто не люблю не искренних людей, которые тупо шаблоны подставляют:)
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tackle by Moore
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Ответ Ман Сити
Его не смущает сидеть под Салахом, Фирмино, Кэролом, Диасом, Жотой, Карвальей? Или он вытеснит одно из этих шести 100 миллионных поленьев? Тогда трансферная политика проекта просто смешна.
У клоппа срок службы полен обычно ограничен - пара месяцев и они ломаются. Приходится срочно выкидывать по сотке за новый расходный материал, в то время как в центре поля играет семидесятиоднолетний милнер. Ну глорам проекта нравится так жить, значит все окей :)
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QWertY
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Ответ rigobersong
Ты по такой же методичке бы написал, перейди он в МЮ:) Ржу с твоих постов, где ты готов лизнуть каждому:))🤣
Я думал, что меня одного тошнит от этой его банальщины)
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Бродяга-симпатяга
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В общем парню наплевать где деньги получать. Имеет право
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Alex Legend
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Ответ Dm Kznts
То есть Гакпо как бы намекает на том что был вынужден в Ливерпуль перейти когда не получился вариант с МЮ? ))
Прямым текстом написано, что Гакпо всю жизнь мечтал играть за Лидс.
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Ман Сити
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Его не смущает сидеть под Салахом, Фирмино, Кэролом, Диасом, Жотой, Карвальей? Или он вытеснит одно из этих шести 100 миллионных поленьев? Тогда трансферная политика проекта просто смешна.
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tackle by Moore
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Ответ Dm Kznts
То есть Гакпо как бы намекает на том что был вынужден в Ливерпуль перейти когда не получился вариант с МЮ? ))
Когда не получился вариант с Лидсом...
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rigobersong
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Ответ corazón blanco
Гакпо красавец, все думали, что он провел один сезон и пропадёт, а в итоге этот сезон проводит ещё мощнее, здорово сыграл на Мундиале и попал в отличную команду к прекрасному тренеру, удачи ему!
Ты по такой же методичке бы написал, перейди он в МЮ:) Ржу с твоих постов, где ты готов лизнуть каждому:))🤣
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corazón blanco
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Гакпо красавец, все думали, что он провел один сезон и пропадёт, а в итоге этот сезон проводит ещё мощнее, здорово сыграл на Мундиале и попал в отличную команду к прекрасному тренеру, удачи ему!
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Dm Kznts
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То есть Гакпо как бы намекает на том что был вынужден в Ливерпуль перейти когда не получился вариант с МЮ? ))
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rigobersong
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Как же ему фартануло перейти в Ливерпуль:) Да и Ливерпуль такого биста за 2 копейки купил:)
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alexis2020
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Будет интересно следить за ним
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