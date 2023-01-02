Гакпо о летнем трансферном окне: «Думал, что перейду в «МЮ», но ничего не вышло. Был вариант с «Лидсом»

думал, что перейдет в « ».

Нидерландец рассказал о том, какие клубы проявляли интерес к нему в летнее трансферное окно. В декабре вингер перешел из ПСВ в «Ливерпуль», подписав контракт на 6 лет.

«Я пытался обрести покой, но это было трудно. Я думал, что перейду в «Манчестер Юнайтед», но в итоге из этого ничего не вышло.

Появился вариант с « ». Это хороший клуб, но я спросил себя, действительно ли мне стоит переходить туда, а когда у тебя много сомнений, это нехорошо», – сказал Гакпо.