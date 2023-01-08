Бердыев о задаче «Сочи»: «Создать тот боеспособный коллектив, который выиграл серебро в прошлом сезоне»

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия Сочи Футбол

Курбан Бердыев поделился первыми впечатлениями от работы с «Сочи».

«Тренерский штаб очень рад, что мы пришли в этот клуб. Надеемся, что совместными усилиями мы подтвердим то, что клуб [по праву] выиграл серебро в прошлом сезоне.

Я очень рад видеть ребят, с кем работал. Я их хорошо знаю, хорошо знаю их возможности. Надеюсь, все будет нормально.

Цель — прежде всего создать тот боеспособный коллектив, который выиграл серебро. Я сказал ребятам, что на ту команду было приятно смотреть. Нам бы хотелось это вернуть», — сказал новый главный тренер «Сочи».

После 17 туров южане занимают в таблице Мир РПЛ 9-е место.

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4 комментария

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Amalfitano
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В том то и дело, что создаст. Возьмёт у Зенита Ерохина и Сутормина, кого-нибудь из Химок, пару тёмных лошадок и дело пойдёт.
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Зверёк
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Хочется пожелать удачи Курбану Бекиичу.В следующем сезоне жду в 3ке.
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Сергей Толстых 92
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Бердыеву будет важно психологически вывести команду из ямы, так как при Гаранине игроки не воспринимали его принципы игры и требования! Плюс очень важно подвести физически в хорошее функциональное состояние!
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Кино Музыка
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Очень интересно посмотреть на работу Бердыева. Это явно большой проект. Зная уровень тренера, идет к тому, что Сочи будет первым претендентом из Краснодарского края на чемпионство. Жаль, не в этом сезоне.
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