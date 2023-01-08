Бердыев о задаче «Сочи»: «Создать тот боеспособный коллектив, который выиграл серебро в прошлом сезоне»

поделился первыми впечатлениями от работы с «Сочи».

«Тренерский штаб очень рад, что мы пришли в этот клуб. Надеемся, что совместными усилиями мы подтвердим то, что клуб [по праву] выиграл серебро в прошлом сезоне.

Я очень рад видеть ребят, с кем работал. Я их хорошо знаю, хорошо знаю их возможности. Надеюсь, все будет нормально.

Цель — прежде всего создать тот боеспособный коллектив, который выиграл серебро. Я сказал ребятам, что на ту команду было приятно смотреть. Нам бы хотелось это вернуть», — сказал новый главный тренер « ».

После 17 туров южане занимают в таблице Мир РПЛ 9-е место.