«Бердыев даст жару в РПЛ. Разбудили медведя, сейчас он покажет». Агент Сафонов о тренере «Сочи»

оценил назначение 70-летнего главным тренером «Сочи».

— Бердыев даст жару в , даже не сомневаюсь в этом. Он следит за собой, не пьет, не курит. Подтянутый. Для Бердыева сейчас главное не деньги, а амбиции. Хочет доказать, что его рано списали со счетов. И неудача, которая была у него в «Рубине», откуда его последний раз убрали, ни о чем не говорит. Он в боевом состоянии. Разбудили медведя, сейчас он покажет.

— Какого футбола ждать от « »? Снова увидим «бердыевский автобус»?

— Почему «автобус»? Когда «Рубин» чемпионом стал и за него играл аргентинец Домингес, они больше всех мячей забили. Бердыев как нормальный тренер отталкивается от того, какие у него исполнители. Если есть три хороших нападающих, может и в три сыграть. А если один глухонемой в атаке, как будешь в двух-трех нападающих играть? Сейчас видели на чемпионате мира, как тактика команд меняется в зависимости от ситуации.

— «Оборонительный футбол Бердыева» — не более чем стереотип?

— Я думаю, в защите у него появится кто-то из аргентинцев или из Латинской Америки. Бердыев — суеверный, мало ли кто-то подведет в нехорошем смысле, старается кроить защиту из иностранцев.

А смотреть в паспорт ему не нужно. Анчелотти и другие доказывают, что в этом возрасте можно работать. Того же Фергюсона вспомните. Может и в 25 лет человек быть утомленным пенсионером, а может и в 70 пользу приносить. Все индивидуально, – сказал футбольный агент.

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