«Бердыев даст жару в РПЛ. Разбудили медведя, сейчас он покажет». Агент Сафонов о тренере «Сочи»

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия Алексей Сафонов Сочи Футбол

Алексей Сафонов оценил назначение 70-летнего Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».

— Бердыев даст жару в РПЛ, даже не сомневаюсь в этом. Он следит за собой, не пьет, не курит. Подтянутый. Для Бердыева сейчас главное не деньги, а амбиции. Хочет доказать, что его рано списали со счетов. И неудача, которая была у него в «Рубине», откуда его последний раз убрали, ни о чем не говорит. Он в боевом состоянии. Разбудили медведя, сейчас он покажет.

— Какого футбола ждать от «Сочи»? Снова увидим «бердыевский автобус»?

— Почему «автобус»? Когда «Рубин» чемпионом стал и за него играл аргентинец Домингес, они больше всех мячей забили. Бердыев как нормальный тренер отталкивается от того, какие у него исполнители. Если есть три хороших нападающих, может и в три сыграть. А если один глухонемой в атаке, как будешь в двух-трех нападающих играть? Сейчас видели на чемпионате мира, как тактика команд меняется в зависимости от ситуации.

— «Оборонительный футбол Бердыева» — не более чем стереотип?

— Я думаю, в защите у него появится кто-то из аргентинцев или из Латинской Америки. Бердыев — суеверный, мало ли кто-то подведет в нехорошем смысле, старается кроить защиту из иностранцев.

А смотреть в паспорт ему не нужно. Анчелотти и другие доказывают, что в этом возрасте можно работать. Того же Фергюсона вспомните. Может и в 25 лет человек быть утомленным пенсионером, а может и в 70 пользу приносить. Все индивидуально, – сказал футбольный агент.

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11 комментариев

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psycho killer
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Ответ Родион Горбачев
Курбан сейчас год будет занят переоформлением юрлиц и перераспределением финансовых потоков
В первую очередь замкнёт все денежные потоки на себя, футбол не главное
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Юрий Музыка
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Ответ Мосгорсуд
Трудно сказать что будет. Бердыев из тех тренеров, которым нужны определенные условия, в Ростове всё идеально было, но в последний приход в Рубин.....страшно смотреть на его результат. Короче 50-50
В Кайрате был полный провал,поэтому не факт,что что то покажет.
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Антонио Мартынов
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Да, жару даст...Припаркует столько автобусов за сезон...На трансферах столько бабок попилит...
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nobrainnopain
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Это более похоже на превью к дешевому блокбастеру, чем к адекватному комментарию по теме
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Кино Музыка
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Наконец кто-то заметил, что Бердыев умеет строить атаку. Очень круто умеет строить, у него обычные форварды становятся бомбардирами. Крайне своеобразный дар у этого тренера.
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Кино Музыка
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Согласен с Сафоновым, но фразу "мало ли кто-то подведет в нехорошем смысле" не понял)
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Родион Горбачев
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Курбан сейчас год будет занят переоформлением юрлиц и перераспределением финансовых потоков
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Мосгорсуд
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Трудно сказать что будет. Бердыев из тех тренеров, которым нужны определенные условия, в Ростове всё идеально было, но в последний приход в Рубин.....страшно смотреть на его результат. Короче 50-50
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Ярик01
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С момента " Когда «Рубин» чемпионом стал и за него играл аргентинец Домингес" прошлом уже 15 лет.
Не то, что футбол изменился, но и весь мир.
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psycho killer
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И это в 70 лет ☝️
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Александр Стахеев
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