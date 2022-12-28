«Бердыев даст жару в РПЛ. Разбудили медведя, сейчас он покажет». Агент Сафонов о тренере «Сочи»
Алексей Сафонов оценил назначение 70-летнего Курбана Бердыева главным тренером «Сочи».
— Бердыев даст жару в РПЛ, даже не сомневаюсь в этом. Он следит за собой, не пьет, не курит. Подтянутый. Для Бердыева сейчас главное не деньги, а амбиции. Хочет доказать, что его рано списали со счетов. И неудача, которая была у него в «Рубине», откуда его последний раз убрали, ни о чем не говорит. Он в боевом состоянии. Разбудили медведя, сейчас он покажет.
— Какого футбола ждать от «Сочи»? Снова увидим «бердыевский автобус»?
— Почему «автобус»? Когда «Рубин» чемпионом стал и за него играл аргентинец Домингес, они больше всех мячей забили. Бердыев как нормальный тренер отталкивается от того, какие у него исполнители. Если есть три хороших нападающих, может и в три сыграть. А если один глухонемой в атаке, как будешь в двух-трех нападающих играть? Сейчас видели на чемпионате мира, как тактика команд меняется в зависимости от ситуации.
— «Оборонительный футбол Бердыева» — не более чем стереотип?
— Я думаю, в защите у него появится кто-то из аргентинцев или из Латинской Америки. Бердыев — суеверный, мало ли кто-то подведет в нехорошем смысле, старается кроить защиту из иностранцев.
А смотреть в паспорт ему не нужно. Анчелотти и другие доказывают, что в этом возрасте можно работать. Того же Фергюсона вспомните. Может и в 25 лет человек быть утомленным пенсионером, а может и в 70 пользу приносить. Все индивидуально, – сказал футбольный агент.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Не то, что футбол изменился, но и весь мир.