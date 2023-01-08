Поттер о критике: «Я в «Челси» 4 месяца, 5-6 недель мы потеряли из-за сборных. Пеп был в «Сити» год, прежде чем они что-то выиграли»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Грэм Поттер Футбол

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на критику своей работы. 

«Владельцы – миллиардеры, так что они довольно умны. Умнее меня, это точно. Они понимают, в каком направлении мы хотим двигаться.

Я здесь четыре месяца, и пять или шесть недель мы потеряли из-за матчей сборных. Пеп был [в «Сити»] год, прежде чем они что-то выиграли».

О том, что Клоппу и Артете потребовалось время для адаптации в их клубах

«Возможно, по какой-то причине у меня все не так [как у них]. Но я не ставлю временные рамки. Я знаю, что я способен. Я знаю, какими качествами обладаю», – сказал Поттер. 

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21 комментарий

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Пилипенко Дмитрий
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Сравнить себя с Пепом ? Ничего такая самооценка
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Егор Егор
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Ответ фанат Реала и Барсы
Только ты и близко не Пеп.
Т.е. любой, кто не Пеп, должен сходу лигу брать? Так он же не Пеп, он так не может. Или если он не Пеп, то должен быть круче Пепа? Что-то здесь не в порядке.
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Егор Егор
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Ответ headmaster
Не хейчу Поттера, но сравнения он явно не свою пользу привел. У Гвардиолы и Клоппа перед появлением в АПЛ были титульные успехи. А Поттеру еще предстоит проявить свой потенциал (ну или сильно пролететь)
Так где работал Пеп и Клопп, а где давали шанс Поттеру
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Азамат Кабертай
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Ответ фанат Реала и Барсы
Только ты и близко не Пеп.
А кто близко Пеп?
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Val Smith
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Не волшебник ты, Поттер.
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vrazrez
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Эко его занесло! Прав в одном. Любому тренеру нужно время.
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Гегенпрессинг Рангника
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То есть этот чел сравнил себя с Гвардиолой? И когда Сити плёлся на 10 месте?))
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lampard4ever
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У Клоппа был состав г полное. Стал состав получше - и полетело. У Поттера состав несравненно лучше, другое дело, что он сам - днище. Пусть он лучше сравнит себя с Тухелем. Тот пришёл и выиграл три матча подряд у МанСити - в чемпе, в кубке и финале ЛЧ. Весь этот бред, что Поттеру нужно время - чушь полная. Для того, чтобы побеждать с хорошим составом вовсе не обязательно играть хуже некуда долгое время. Насколько я понимаю, уволить его невозможно, не выплатив ему 100 лямов. Спасибо, Боэли, за такой мудрый контракт, клубу конец.
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deimon7.7
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Судя по трансфертам, а точнее по сумме трансферов - не так уж и умны новые владельцы.
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Ksandvankneshas
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С такими результатами и игрой вряд-ли кто-то ему даст столько времени на раскачку. Хотя владельцы клубов в АПЛ удивляют в этом сезоне: Роджерса не погнали, Лемпард каким-то чудом держится...и самый главный пример –Артета, над которым все смеялись несколько лет через "доминирование" и слабые результаты, а руководство верило в него и сейчас они на 1 месте.
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фанат Реала и Барсы
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Только ты и близко не Пеп.
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Экспертное мнение
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потеряли из-за сборных? а совесть ты не потерял? эта пауза как раз спасла тебя, Гарри! Передышку получил очень вовремя.
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Tagandurdy Weliyew
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Постер :я как Пеп
Пеп: я гений
Постер как гений
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corazón
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Терпение. И Хогвартс не сразу строился.
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headmaster
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Не хейчу Поттера, но сравнения он явно не свою пользу привел. У Гвардиолы и Клоппа перед появлением в АПЛ были титульные успехи. А Поттеру еще предстоит проявить свой потенциал (ну или сильно пролететь)
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QWertY
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Только хейтер будет поливать грязью Гарри Поттера. На данный момент Гарри и Тед Лассо выжимают из Челси максимум
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Зизуха
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Не знаю как вы, а я верю в этого парня
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Velirpa
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угомоните уже английского физрука, омг
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ZamoRano
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Ничего, в следующем сезоне наш Челси выиграет лигу конференций! Я настроена оптимистично!
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Pagan
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по делу
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NIRVANA
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Странно, что он так открыто реагирует на критику.
Но в целом прав
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