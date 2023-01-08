Поттер о критике: «Я в «Челси» 4 месяца, 5-6 недель мы потеряли из-за сборных. Пеп был в «Сити» год, прежде чем они что-то выиграли»

Главный тренер « » ответил на критику своей работы.

«Владельцы – миллиардеры, так что они довольно умны. Умнее меня, это точно. Они понимают, в каком направлении мы хотим двигаться.

Я здесь четыре месяца, и пять или шесть недель мы потеряли из-за матчей сборных. Пеп был [в «Сити»] год, прежде чем они что-то выиграли».

О том, что Клоппу и Артете потребовалось время для адаптации в их клубах

«Возможно, по какой-то причине у меня все не так [как у них]. Но я не ставлю временные рамки. Я знаю, что я способен. Я знаю, какими качествами обладаю», – сказал Поттер.