Поттер о критике: «Я в «Челси» 4 месяца, 5-6 недель мы потеряли из-за сборных. Пеп был в «Сити» год, прежде чем они что-то выиграли»
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер ответил на критику своей работы.
«Владельцы – миллиардеры, так что они довольно умны. Умнее меня, это точно. Они понимают, в каком направлении мы хотим двигаться.
Я здесь четыре месяца, и пять или шесть недель мы потеряли из-за матчей сборных. Пеп был [в «Сити»] год, прежде чем они что-то выиграли».
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«Возможно, по какой-то причине у меня все не так [как у них]. Но я не ставлю временные рамки. Я знаю, что я способен. Я знаю, какими качествами обладаю», – сказал Поттер.
Пеп: я гений
Постер как гений
Но в целом прав