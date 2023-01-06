Поттер после 0:1 от «Сити»: «Энергичное выступление против топ-команды. Нужно переждать бурю и постараться оставаться на уровне»

Главный тренер « » Грэм Поттер высказался о поражении от «Манчестер Сити».

Лондонская команда проиграла в матче 19-го тура со счетом 0:1.

«Если учесть, что мы так рано потеряли и , то ребята отдали все. Это было энергичное выступление против топ-команды, так что, не принимая во внимание результат, я горжусь игроками.

Должен признать, что это тяжело, и я сочувствую ребятам. Мы должны держаться вместе. Было обидно потерять этих парней, но игроки на поле и те, кто вышел на замену, сделали все, о чем только можно просить.

Я думаю, что мы отправили слишком много игроков слишком высоко, чтобы прессинговать, и из-за этого раскрылись, но нужно отдать должное качествам «Сити». При любом пропущенном голе вы чувствуете, что могли сыграть немного лучше, но нужно отдать должное « ».

Мы не можем жаловаться на травмы, мы просто должны смириться с этим. Ребята на поле выложились полностью и сделали то, о чем мы их просили, а «Манчестер Сити» не дает много возможностей.

Нам пришлось освежить игру, но Льюис [Холл] и Омари [Джирод-Хатчинсон] – начинающие молодые игроки, а Конор [Галлахер] выложился полностью, было приятно выпустить такого игрока со скамейки.

Всегда нужно брать на себя ответственность, но все надеются, что люди посмотрят на весь контекст и увидят, в каком положении мы находимся и с чем нам пришлось иметь дело. Но в то же время эмоции сильны, и нужно попытаться переждать любую бурю и постараться оставаться на уровне.

Болельщики поддерживали команду и могли видеть, что игроки делают все возможное», – сказал Поттер.