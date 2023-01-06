Поттер после 0:1 от «Сити»: «Энергичное выступление против топ-команды. Нужно переждать бурю и постараться оставаться на уровне»
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о поражении от «Манчестер Сити».
Лондонская команда проиграла в матче 19-го тура АПЛ со счетом 0:1.
«Если учесть, что мы так рано потеряли Стерлинга и Пулишича, то ребята отдали все. Это было энергичное выступление против топ-команды, так что, не принимая во внимание результат, я горжусь игроками.
Должен признать, что это тяжело, и я сочувствую ребятам. Мы должны держаться вместе. Было обидно потерять этих парней, но игроки на поле и те, кто вышел на замену, сделали все, о чем только можно просить.
Я думаю, что мы отправили слишком много игроков слишком высоко, чтобы прессинговать, и из-за этого раскрылись, но нужно отдать должное качествам «Сити». При любом пропущенном голе вы чувствуете, что могли сыграть немного лучше, но нужно отдать должное «Манчестер Сити».
Мы не можем жаловаться на травмы, мы просто должны смириться с этим. Ребята на поле выложились полностью и сделали то, о чем мы их просили, а «Манчестер Сити» не дает много возможностей.
Нам пришлось освежить игру, но Льюис [Холл] и Омари [Джирод-Хатчинсон] – начинающие молодые игроки, а Конор [Галлахер] выложился полностью, было приятно выпустить такого игрока со скамейки.
Всегда нужно брать на себя ответственность, но все надеются, что люди посмотрят на весь контекст и увидят, в каком положении мы находимся и с чем нам пришлось иметь дело. Но в то же время эмоции сильны, и нужно попытаться переждать любую бурю и постараться оставаться на уровне.
Болельщики поддерживали команду и могли видеть, что игроки делают все возможное», – сказал Поттер.
Сульшер уже занял 2ое место АПЛ и шел с прогрессом, только вот ему навязали один гнилой фрукт и его выперли.
Абсолютно деревянные, не умеющие в передачи, когда они с мячом сразу понятно скоро потеряют его…
Галлахер молодец только за счет характера, но и этого мало для игры за клуб с приставкой «Топ».
если ты пока , уже , временно не Топ-команда !
А три очка они везде три очка …
Сколько он так отдал очков ещё до ЧМ , когда почти все были в стою ?
Всё состав ротировал )))
-Да!
-Какой ценой?
-Ценой всего...
Фанаты всех команд АПЛ сейчас -Поттер тренируй Челси вечно!
Получилось!