Поттер после 0:1 от «Сити»: «Энергичное выступление против топ-команды. Нужно переждать бурю и постараться оставаться на уровне»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Рахим Стерлинг Кристиан Пулишич Грэм Поттер Конор Галлахер Льюис Холл Омари Джирод-Хатчинсон Футбол

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о поражении от «Манчестер Сити». 

Лондонская команда проиграла в матче 19-го тура АПЛ со счетом 0:1.

«Если учесть, что мы так рано потеряли Стерлинга и Пулишича, то ребята отдали все. Это было энергичное выступление против топ-команды, так что, не принимая во внимание результат, я горжусь игроками.

Должен признать, что это тяжело, и я сочувствую ребятам. Мы должны держаться вместе. Было обидно потерять этих парней, но игроки на поле и те, кто вышел на замену, сделали все, о чем только можно просить.

Я думаю, что мы отправили слишком много игроков слишком высоко, чтобы прессинговать, и из-за этого раскрылись, но нужно отдать должное качествам «Сити». При любом пропущенном голе вы чувствуете, что могли сыграть немного лучше, но нужно отдать должное «Манчестер Сити».

Мы не можем жаловаться на травмы, мы просто должны смириться с этим. Ребята на поле выложились полностью и сделали то, о чем мы их просили, а «Манчестер Сити» не дает много возможностей. 

Нам пришлось освежить игру, но Льюис [Холл] и Омари [Джирод-Хатчинсон] – начинающие молодые игроки, а Конор [Галлахер] выложился полностью, было приятно выпустить такого игрока со скамейки. 

Всегда нужно брать на себя ответственность, но все надеются, что люди посмотрят на весь контекст и увидят, в каком положении мы находимся и с чем нам пришлось иметь дело. Но в то же время эмоции сильны, и нужно попытаться переждать любую бурю и постараться оставаться на уровне.

Болельщики поддерживали команду и могли видеть, что игроки делают все возможное», – сказал Поттер.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Митрандир цвета хаки
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ llolishe
Фанаты всех команд АПЛ недавно-Сульшер тренируй Манчеста Юнайтед вечно! Фанаты всех команд АПЛ сейчас -Поттер тренируй Челси вечно!
Причём тут Сульшер?! Он то хоть кое-как стабилизировал дела МЮ, что не удалось таким мастодонтам тренерского цеха как: Ван Галь, Мауринье, Моес.
Сульшер уже занял 2ое место АПЛ и шел с прогрессом, только вот ему навязали один гнилой фрукт и его выперли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TimMur86
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все испортили Стерлинг и Пулишич, пришлось раньше времени выпускать Абумьянга. Ну а эти юнцы, пока вообще мертвые, надо двигать вперёд, мастерства нет, уверенности нет, катят назад. Бедолага Ковачич пытался с кем нибудь обыграться, а не с кем, там молодые эти.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гильяно
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот эти парни, Холл, Хатчинсон и Галлахер которые вышли на замену у Челси, это английские таланты и лучшие выпускники Челси, серьезно да?

Абсолютно деревянные, не умеющие в передачи, когда они с мячом сразу понятно скоро потеряют его…

Галлахер молодец только за счет характера, но и этого мало для игры за клуб с приставкой «Топ».
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
David Avagyan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Lev Kondratchik
когда у тебя такой ад с травмами, можно порадоваться действительно неплохой игре с одной из сильнейших команд мира
Не в этом дело а в его металитете он всё ещё думает как тренер среднека.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lev Kondratchik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ David Avagyan
Ты су**** больше не в Брайтоне уймись уже что значит достойная игра против топ клуба.
когда у тебя такой ад с травмами, можно порадоваться действительно неплохой игре с одной из сильнейших команд мира
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надо было выкладываться с теми , кто тебе по силам ,
если ты пока , уже , временно не Топ-команда !
А три очка они везде три очка …
Сколько он так отдал очков ещё до ЧМ , когда почти все были в стою ?
Всё состав ротировал )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ David Avagyan
Блин а тебе разве мама разрешает так долго сидеть а ну ка быстро спать.
Ладно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ David Avagyan
Блин а тебе разве мама разрешает так долго сидеть а ну ка быстро спать.
У него вместо мамы хозяин Ригобер. Он не может оторвать рот от его зада 😂
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The Best
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нам ещё с Сити в кубке играть.....но я надеюсь Пеп не будет выпускать основу,у них всё-таки борьба с Арсеналом за первое место.А Челси если и в кубке будет играть хорошо (без провозов главное) то можно будет и попытаться выиграть.Какой-нибудь кубок может зацепим.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
David Avagyan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Как же хорош был Ауба при Хави забивая почти в каждом матче, и в какую же тыкву он превратился с 2 голами за полгода при топаре чопере
Блин а тебе разве мама разрешает так долго сидеть а ну ка быстро спать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
David Avagyan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ты су**** больше не в Брайтоне уймись уже что значит достойная игра против топ клуба.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
#SharkTeam
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ llolishe
Грэм Поттер 3 года назад: "Моя задача сделать так, чтобы со временем "Брайтон" был лучше таких команд как "Челси"! Получилось!
Мужик!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как же хорош был Ауба при Хави забивая почти в каждом матче, и в какую же тыкву он превратился с 2 голами за полгода при топаре чопере
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зизуха
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Эта буря отнесла Челси на 10 очков от топ-4
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ SCHOKKKK
Привет, Должун. Уже пох на траты, но из пациентов лазарета уже можно полноценную команду собрать и выиграть с ними ЛЕ у какой нибудь бомжелоны. Это и настораживает
привет. что есть то есть, будем смотреть на результаты всех этих перестроек боули
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Benner
Хахааха, вот на этом текущем уровне и оставайтесь)) Все будут только рады😁
Почему ты свои памперсы не поменял? Я то думаю че так воняет тут 😂
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Fooler
Бурю переждете,но она вас снесёт.
Дальше у них игры с Ливерпулем ,Сити и ТТХ.Не забываем матчи ЛЧ (непонятно когда еще один матч с Ливерпулем перенесенный из-за смерти королевы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SO LATER
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ llolishe
Грэм Поттер 3 года назад: "Моя задача сделать так, чтобы со временем "Брайтон" был лучше таких команд как "Челси"! Получилось!
-Сделал Брайтон командой лучше Челси?
-Да!
-Какой ценой?
-Ценой всего...
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Фанаты всех команд АПЛ недавно-Сульшер тренируй Манчеста Юнайтед вечно!

Фанаты всех команд АПЛ сейчас -Поттер тренируй Челси вечно!
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ DolJun
нужно что-то сделать с мед персоналом, посмотреть на поттера с полным составом, а потом делать выводы. сегодня вполне бодро смотрелись против голубых. кепа налажал, а так моментов хватало в обе стороны. если для здоровых 11 человек нужно потратить еще миллиард - пусть тратят. но сейчас же вместо пулишича и стерлинга даже выпустить некого, хотя молодежь отлично смотрелась.
Привет, Должун. Уже пох на траты, но из пациентов лазарета уже можно полноценную команду собрать и выиграть с ними ЛЕ у какой нибудь бомжелоны. Это и настораживает
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHOKKKK
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зашёл, пахнет экскрементами. Опять рычаглонские глоры успели тут побывать?😂
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
нужно что-то сделать с мед персоналом, посмотреть на поттера с полным составом, а потом делать выводы. сегодня вполне бодро смотрелись против голубых. кепа налажал, а так моментов хватало в обе стороны. если для здоровых 11 человек нужно потратить еще миллиард - пусть тратят. но сейчас же вместо пулишича и стерлинга даже выпустить некого, хотя молодежь отлично смотрелась.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
headmaster
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Этот матч должен вселить некоторую надежду в болельщиков Челси. Хорошо сыграли просит топ-соперника, были шансы урвать ничью, если бы с травмами было полегче. Молодежь себя ярко проявила, как минимум желанием биться
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Грэм Поттер 3 года назад: "Моя задача сделать так, чтобы со временем "Брайтон" был лучше таких команд как "Челси"!

Получилось!
+36
-2
+34
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fooler
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бурю переждете,но она вас снесёт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий