«Я гений». Гвардиола о заменах в матче с «Челси»

считает свои замены в матче с « » гениальными.

«Манчестер Сити» выиграл матч 19-го тура со счетом 1:0. Победный гол забил Рияд Марез после паса . Оба игрока вышли на замену за 3 минуты и 43 секунды до этого.

«Я гений», – сказал главный тренер « », комментируя свои замены.

После этого Гвардиола отметил, что его замены в игре против «Эвертона» (1:1) не были гениальными.