«Я гений». Гвардиола о заменах в матче с «Челси»
Пеп Гвардиола считает свои замены в матче с «Челси» гениальными.
«Манчестер Сити» выиграл матч 19-го тура АПЛ со счетом 1:0. Победный гол забил Рияд Марез после паса Джека Грилиша. Оба игрока вышли на замену за 3 минуты и 43 секунды до этого.
«Я гений», – сказал главный тренер «Манчестер Сити», комментируя свои замены.
После этого Гвардиола отметил, что его замены в игре против «Эвертона» (1:1) не были гениальными.
Ты по прежнему ноль (но +3/-3).
Моуриньо: Я особенный
Клопп:Я нормальный
Артета:Я доминатор
Сейчас у меня один чистый минус.
Жду плюс )))
Это же как побочный эффект, наверное. Если ты свою работу выполняешь прекрасно, почему бы самого себя не похвалить
Скромность - скорее хорошая черта для комментаторов спорца. Потому что в большинстве своем выпячивать больше нечего
Ещё раз на Вас провёл эксперимент !
Поменять - да , а чтобы дважды - нет )))