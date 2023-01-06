«Я гений». Гвардиола о заменах в матче с «Челси»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Джек Грилиш Рияд Марез Футбол

Пеп Гвардиола считает свои замены в матче с «Челси» гениальными. 

«Манчестер Сити» выиграл матч 19-го тура АПЛ со счетом 1:0. Победный гол забил Рияд Марез после паса Джека Грилиша. Оба игрока вышли на замену за 3 минуты и 43 секунды до этого. 

«Я гений», – сказал главный тренер «Манчестер Сити», комментируя свои замены.

После этого Гвардиола отметил, что его замены в игре против «Эвертона» (1:1) не были гениальными.

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78 комментариев

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Pitkin
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Гвардиола унизил Поттера - это факт. Был бы тренером Челси Тухель, или Конте, или сам Джозе, то этого он не сказал бы.
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Манюшный
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Пеп: «Я спелый фру……нет подождите, слишком кринжово…….просто напишите - гений»
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Zatvornick
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Ответ Алексей Зиновьев
У вас плюс один. Я жму плюс. Становится плюс два. Я снова жму плюс. Становится плюс один. Снова жму плюс. Снова плюс два. Это вообще что?)
Это у тебя проблемы с логическим мышлением (иногда в интернетах это ещё называют "iq 70" или "2head"). Когда ты поставил плюс и снова на него жмёшь - твой плюс снимается. Мог бы и сам догадаться.
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Zatvornick
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Ответ OldRedWhite
А теперь попробуйте одновременно ))) Сейчас у меня один чистый минус. Жду плюс )))
Вижу что ты ноль (+2/-2). Прожал кнопки.
Ты по прежнему ноль (но +3/-3).
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SCHOKKKK
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Ответ Егор унижает Должуна
Гуру, это я, Егор Зуев который. Можешь зайти под новость, где Педри говорит о шансах на ЛаЛигу и сказать о том, что ты думаешь на счёт Кубка гампера, этот гений всерьёз считает, что ты считаешь это серьезным трофеем)
Ау, Деми де Зеув, или как там тебя, ты вообще как?😂 У тебя жизнь помимо интернета есть?😂 Сексом хоть раз занимался?😂
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Средний палец Кирана Тирни
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Ответ Rosberg005
Особенно «гениальным» было решение выпустить Канселу правым вингером
В Барселоне Дани Алвес выходил правым вингером у Пепа
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Konvicted
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выпустил на замену двух игроков за 150 млн фунтов и они соорудили гол. Гений, чего уж тут и говорить
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Алексей Зиновьев
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Ответ OldRedWhite
Неправда ))) Ещё раз на Вас провёл эксперимент ! Поменять - да , а чтобы дважды - нет )))
У вас плюс один. Я жму плюс. Становится плюс два. Я снова жму плюс. Становится плюс один. Снова жму плюс. Снова плюс два. Это вообще что?)
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SCHOKKKK
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Ответ Егор унижает Должуна
Гуру, это я, Егор Зуев который. Можешь зайти под новость, где Педри говорит о шансах на ЛаЛигу и сказать о том, что ты думаешь на счёт Кубка гампера, этот гений всерьёз считает, что ты считаешь это серьезным трофеем)
Ты чё, лохудрик, ещё и вторые аккаунты создаёшь?😂
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DavidRobertJosephBeckham
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Пеп это Кодзима?
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SCHOKKKK
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Ответ Grime Font
Особенно в финале ЛЧ
Лучше и не скажешь!
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SCHOKKKK
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Ответ The Best
Это пишет человек который болеет за каждого соперника Челси) Глоры Барсы они такие,а где ваша вторая собачка ригоберка?Небось спит уже,детский час же закончился давно.
Он его хозяин, а не вторая собачка. У него каждый раз губы коричневые 😂
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Гекдениз Кардениз
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Ответ Nogoi89
Прикалывается) хотя это реально так.
Гус щас бы дал подержать ему свое пиво
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Гасанов Яхья
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Ответ Rosberg005
Особенно «гениальным» было решение выпустить Канселу правым вингером
Ничего, что он в Валенсии там и играл? А потом уже опускался по флангу ниже — латералем/крайним защитником
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Кукич
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Пеп:Я гений
Моуриньо: Я особенный
Клопп:Я нормальный
Артета:Я доминатор
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Mezomorf
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Ответ bessonoff
Кодзима такой - Чёёё?
А Нолан?
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GuruFutbola
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Ответ Eden Hazard
1-0. И? 29 мая 2021 года перекрывают. Тоже 1-0. Но Глоры Пепа тот матч не забудут точно. Как думаешь, кто больше пострадал? Вы до сих пор простить не можете.
Кто мы? Нам 2009 в кошмарах не снится до сих пор)
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Vinnipukh Vinni
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Ответ jordy
Понятно же, что стебется.
Судя по комментариям, далеко не всем.
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Jaxongir Shodiev
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Ответ 2ran
Пора на интервью к Моргану.
Я лысее, видимо поэтому Моур мне и завидует
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OldRedWhite
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Ответ Zatvornick
Кстати о гениях. Я только что обнаружил что в этом новом убогом дизайне комментов можно поставить одному и тому же комменту и плюс и минус. Кстати может кто в курсе? Уже достаточно времени прошло - почему этот позор до сих пор не откатили обратно как было?
А теперь попробуйте одновременно )))
Сейчас у меня один чистый минус.
Жду плюс )))
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Rosberg005
Особенно «гениальным» было решение выпустить Канселу правым вингером
В Ювентусе он играл именно правым латералем. Какое-то время и в МанСити там играл. Лишь со временем он обосновался слева. Так что ничего удивительного, что ситуативно под конкретные задачи Гвардиола решил вернуть его направо. Не сработало, бывает.
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Jaxongir Shodiev
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Ответ Batt Monner
Гений: "Я Пеп"
Гений с Шарлатаном подрались за честь звать себя Пепом
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JBa
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Ответ Inside 88 LW
Помимо всего ещё и скромный :)
Почему какой-то восторг должны вызывать только скромные люди?

Это же как побочный эффект, наверное. Если ты свою работу выполняешь прекрасно, почему бы самого себя не похвалить

Скромность - скорее хорошая черта для комментаторов спорца. Потому что в большинстве своем выпячивать больше нечего
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OldRedWhite
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Ответ Zatvornick
Кстати о гениях. Я только что обнаружил что в этом новом убогом дизайне комментов можно поставить одному и тому же комменту и плюс и минус. Кстати может кто в курсе? Уже достаточно времени прошло - почему этот позор до сих пор не откатили обратно как было?
Неправда )))
Ещё раз на Вас провёл эксперимент !
Поменять - да , а чтобы дважды - нет )))
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King_X
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"А еще скромный!" - добавил Пеп
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