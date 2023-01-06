Гвардиола об 1:0 с «Челси»: «Сити» в 1-м тайме играл неаккуратно и медленно. Во 2-м все было намного лучше с первой минуты»

Главный тренер « » подвел итоги игры с « ».

«Горожане» выиграли матч 19-го тура со счетом 1:0.

«Мы не очень хорошо играли в первом тайме. Я поблагодарил Канселу за его усилия, за то, что он играл не на своей обычной позиции. Но мы решили использовать состав, в котором наши игроки могли бы адаптироваться на поле, если бы они решили играть впятером в обороне.

Во втором тайме мы играли намного, намного лучше во всех аспектах. Это важный результат для нас.

Я знал, что для Рияда Мареза найдется место. Он хорош при игре один-в-один в последней трети поля.

Джон Стоунз поразительно сыграл на чемпионате мира, и он может прекрасно адаптироваться к игре с тремя центральными защитниками. Он играет на лучшем уровне, возможно, впервые за семь лет с тех пор, как перешел к нам. Когда он так играет, это очень хорошо.

Язык тела исключителен, независимо от того, играет он или не играет. Такие парни всегда играют хорошо. Он также был очень хорош в обороне.

Мы испытывали много трудностей в первом тайме, играли неаккуратно, медленно и без ритма. Во втором тайме все было намного, намного лучше с первой минуты, – сказал Гвардиола.