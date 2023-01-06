Гвардиола об 1:0 с «Челси»: «Сити» в 1-м тайме играл неаккуратно и медленно. Во 2-м все было намного лучше с первой минуты»

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Джон Стоунз Джек Грилиш Жоау Канселу Рияд Марез Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Челси». 

«Горожане» выиграли матч 19-го тура АПЛ со счетом 1:0.

«Мы не очень хорошо играли в первом тайме. Я поблагодарил Канселу за его усилия, за то, что он играл не на своей обычной позиции. Но мы решили использовать состав, в котором наши игроки могли бы адаптироваться на поле, если бы они решили играть впятером в обороне.

Во втором тайме мы играли намного, намного лучше во всех аспектах. Это важный результат для нас.

Я знал, что для Рияда Мареза найдется место. Он хорош при игре один-в-один в последней трети поля.

Джон Стоунз поразительно сыграл на чемпионате мира, и он может прекрасно адаптироваться к игре с тремя центральными защитниками. Он играет на лучшем уровне, возможно, впервые за семь лет с тех пор, как перешел к нам. Когда он так играет, это очень хорошо.

Язык тела Грилиша исключителен, независимо от того, играет он или не играет. Такие парни всегда играют хорошо. Он также был очень хорош в обороне.

Мы испытывали много трудностей в первом тайме, играли неаккуратно, медленно и без ритма. Во втором тайме все было намного, намного лучше с первой минуты, – сказал Гвардиола.

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8 комментариев

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DolJun
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снял деревянного фодена - и игра пошла. совпадение?
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Владимир Владимир
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Ответ Акира_1
Пеп прав. Каждыйвторой тайм Челси содержит синдром Поттера. Так он слил вторые таймы Арсеналу, Ньюкаслу, Борнмуту, Ноттингему. Короче всем. 🤷‍♂️
Все проще - Пеп игру перевернул, а не Поттер её слил.
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The Best
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Сити тупо выше классом,мало того что тренер один из лучших в мире так и ещё у них с составом всё в порядке.
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GuruFutbola
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Скоро из очередного кубкового турнира выкинет лондонский середняк
Глоры уже начали ловить флешбеки)
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Акира_1
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Пеп прав. Каждыйвторой тайм Челси содержит синдром Поттера. Так он слил вторые таймы Арсеналу, Ньюкаслу, Борнмуту, Ноттингему. Короче всем. 🤷‍♂️
+1
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Акира_1
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Ответ benjamin92
Пеп опять растоптал анадырского середняка
В первом тайме Пепу повезло уйти без пропущенного.
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С Победой,горожане!💙🙌
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benjamin92
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Пеп опять растоптал анадырского середняка
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