«В выборе Роналду катастрофично все: карикатурный футбол 4-го сорта, роль марионетки. Похоже, для него режимы определяются цилиндрами машин и ценой часов». Журналист Рибейру о Саудовской Аравии
Журналист Жозе Мануэль Риберйу раскритиковал переход Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию.
Португальский нападающий подписал контракт с «Аль-Насром» до 2025 года.
«В выборе Саудовской Аравии катастрофично все: карикатурный футбол четвертого сорта, роль марионетки режима, которая уже началась в этот вторник («У Аль-Насра даже есть женская команда»), и, прежде всего, этот поздний и сдержанный, но чудовищный дебют в качестве инфлюенсера.
Похоже, что для Роналду режимы, как и людей, определяют объемы цилиндров автомобилей, на которых они ездят, цена часов, которые они носят, роскошь отелей, в которых они живут, и аромат духов, которые они вдыхают.
Во всяком случае, вся его карьера вне поля (на поле, простите меня, его средний показатель был близок к великолепному) привела к этой последней и фундаментальной роли: борьбе с перхотью в королевстве», – написал Рибейру в своей колонке.
Город, в котором будет жить Роналду. Рассматриваем панорамы Эр-Рияда
Борьба с перхотью в королевстве 🤣
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Гусейн Магомедрасулов, лучше бороться с перхотью, чем убивать подростков пепси-колой
И рушится система наркофармакологии. Зачем человеку колоться нечистью, если можно своим трудом достичь успеха?
Роналду перешел дорогу многим: наркобаронам месси, фармакологам месси и теперь еще и евреям. И этот адский коктейль стал его уничтожать. К счастью, арабский мир протянул руку помощи.
Куда СА и Португалии до чемпионов мира..
Вам ведь опять переобуваться и болеть за СА)
В случае с Роналду - прекрасный контракт с замечательными возможностями. Настоящий вызов, который заключается не в зарабатывании каких-то титулов, а в популяризации спорта арабского мира. Да и кто может защитить от евреев, если не арабы? Прав был президент Эрдоган: Роналду преследовали евреи за поддержку палестинцев