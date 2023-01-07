«В выборе Роналду катастрофично все: карикатурный футбол 4-го сорта, роль марионетки. Похоже, для него режимы определяются цилиндрами машин и ценой часов». Журналист Рибейру о Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Политика Футбол

Журналист Жозе Мануэль Риберйу раскритиковал переход Криштиану Роналду в Саудовскую Аравию.

Португальский нападающий подписал контракт с «Аль-Насром» до 2025 года. 

«В выборе Саудовской Аравии катастрофично все: карикатурный футбол четвертого сорта, роль марионетки режима, которая уже началась в этот вторник («У Аль-Насра даже есть женская команда»), и, прежде всего, этот поздний и сдержанный, но чудовищный дебют в качестве инфлюенсера.

Похоже, что для Роналду режимы, как и людей, определяют объемы цилиндров автомобилей, на которых они ездят, цена часов, которые они носят, роскошь отелей, в которых они живут, и аромат духов, которые они вдыхают.

Во всяком случае, вся его карьера вне поля (на поле, простите меня, его средний показатель был близок к великолепному) привела к этой последней и фундаментальной роли: борьбе с перхотью в королевстве», – написал Рибейру в своей колонке.

Город, в котором будет жить Роналду. Рассматриваем панорамы Эр-Рияда

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100 комментариев

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Толя Писарев
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Ответ на войне как на войне
Помните выходку Роналду с пепси-колой на пресс-конференции? Недавно читала исследования состава этих напитков. Вы в курсе, что с 1985 года эти пепси и колы добавляют в состав не только кофеин и сахар, но и соль. Эта адская смесь убивает людей изнутри, сажает печень, почки и все внутренние органы, вызывая зависимость посильнее наркотиков. А теперь вопрос: кто у нас призывает пить эту нечисть? Правильно! Продукт фармакологии Леомесси!
Соль как раз таки добавляют, что бы нейтрализовать сахар))знаток блин))
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blacksmithept
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Жалкая атака журналюшки на великого игрока.
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#nikon
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В футболисте всё должно быть прекрасно: и контракт, и форма, и часы, и цилиндры.
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на войне как на войне
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Гусейн Магомедрасулов
Борьба с перхотью в королевстве 🤣
—————-

Гусейн Магомедрасулов, лучше бороться с перхотью, чем убивать подростков пепси-колой
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на войне как на войне
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Помните выходку Роналду с пепси-колой на пресс-конференции? Недавно читала исследования состава этих напитков. Вы в курсе, что с 1985 года эти пепси и колы добавляют в состав не только кофеин и сахар, но и соль. Эта адская смесь убивает людей изнутри, сажает печень, почки и все внутренние органы, вызывая зависимость посильнее наркотиков. А теперь вопрос: кто у нас призывает пить эту нечисть? Правильно! Продукт фармакологии Леомесси!
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Гусейн Магомедрасулов
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Борьба с перхотью в королевстве 🤣
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Синий петербуржец
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В спортивном плане никакой нужды в его подписании в Аль Наср нет. Там и без него, звезд достаточно. Скорее для пиара СА взяли, как Катар Бэкхема. Ну и понт для шейхов какой. А так больше пользы было бы от мотивированного нападающего из Чемпионата Болгарии или второй Бундеслиги.
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Фёдор Ивченко
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Жаль, что проект Анжи не дожил до нашего времени - точно бы поборолся с аль-насранской командой за очередную звезду.
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Arty K.
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Месть будет страшна, Роналду обзовёт тебя некрасивым!!!
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jvs5t7gcrf
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Ответ на войне как на войне
А знаете почему? Наркодиллеры и фармакологи объединились и создали свой продукт - суперспортсмена месси. Цель - показать миру, что главное - это укольчикгармончик, а не тяжкий труд к цели. И тут появляется какой-то Роналду с какого-то острова и начинает показывать миру, что усилия, старания и труд помогают достигнуть цели. И рушится система наркофармакологии. Зачем человеку колоться нечистью, если можно своим трудом достичь успеха? Роналду перешел дорогу многим: наркобаронам месси, фармакологам месси и теперь еще и евреям. И этот адский коктейль стал его уничтожать. К счастью, арабский мир протянул руку помощи.
🤦🏾
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Федя Букин
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Набросить или позавидовать.... ааа была не была😏
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на войне как на войне
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Ответ jvs5t7gcrf
Сколько помню, с самого его дебюта за Манчестер Юнайтед в 2003, Криса критикуют буквально за всё, вообще за всё, хз кто еще не пнул его за эти 18-19 лет, реально, не помню ни единого сезона чтобы его не пытались мешать с грязью, сейчас так вообще такое ощущение что весь этот помойный сайт только для этого и существует
А знаете почему? Наркодиллеры и фармакологи объединились и создали свой продукт - суперспортсмена месси. Цель - показать миру, что главное - это укольчикгармончик, а не тяжкий труд к цели. И тут появляется какой-то Роналду с какого-то острова и начинает показывать миру, что усилия, старания и труд помогают достигнуть цели.
И рушится система наркофармакологии. Зачем человеку колоться нечистью, если можно своим трудом достичь успеха?
Роналду перешел дорогу многим: наркобаронам месси, фармакологам месси и теперь еще и евреям. И этот адский коктейль стал его уничтожать. К счастью, арабский мир протянул руку помощи.
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jvs5t7gcrf
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Ответ Destro7451
Всё из-за его высокомерия и самовлюбленности
Ему есть за что себя любить и уважать, есть только 1 человек который с ним параллельно шёл всё это время в футболе, и Крис этого человека респектует, все остальное это шушара, имхо.
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yrok77
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Ответ Muhammad Juraev
Когда Месси перешёл в ПСЖ и согласился стать послом какой-то доброй воли Катара вы хором кричали, что Месси продался за деньги, вы не говорили, что он заслужил.. Сейчас же, когда кришти идёт против своей страны и будет рекламировать ЧМ 2030 в СА вы забыли про морали и все кричите, что он заслужил эти грязные деньги... Вас конечно не понять.
С чего ты решил, что эти деньги грязные? Жалкий глор
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Пинающий Достоинства
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Так дело не в пенсии, а в том, как он на неё вышел. С пафосом и тирадами в стиле "да меня Бавария с ПСЖ на коленях умоляли, но я выбрал развитие женского футбола в Саудовской Аравии". Все переспелые помидоры летят в этого фрукта именно из-за этого. Ушёл бы тихо летом после сезончика в роли дядьки со скамьи в МЮ-глядишь, наоборот бы себе баллов прибавил в глазах у народа. Но нет, уникальный ведь🤓
Хорошо написал, добавить не чего
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Muhammad Juraev
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Ответ Игорь Климов
Я это знаю, но вероятно Аргентина и Ко, будут в приоритете по выбору хозяев ЧМ.
Конечно!
Куда СА и Португалии до чемпионов мира..
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Muhammad Juraev
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Ответ на войне как на войне
Переживаешь за Португалию 🤣
Переживаю за вас..
Вам ведь опять переобуваться и болеть за СА)
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Нурила Камиева
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Ответ на войне как на войне
Вспомни победу над яйцом своего аутиста фармакологии
Ваш "красивый" даже яйцо не мог победить
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на войне как на войне
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Если президент самой могущественной страны сша едет с поклоном к этим саудитам и клянчит у них помощь, чего вы хотите тогда от остальных людей?

В случае с Роналду - прекрасный контракт с замечательными возможностями. Настоящий вызов, который заключается не в зарабатывании каких-то титулов, а в популяризации спорта арабского мира. Да и кто может защитить от евреев, если не арабы? Прав был президент Эрдоган: Роналду преследовали евреи за поддержку палестинцев
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Водяра
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Даже свои уже топят руналдучку.
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Destro7451
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Ответ jvs5t7gcrf
Сколько помню, с самого его дебюта за Манчестер Юнайтед в 2003, Криса критикуют буквально за всё, вообще за всё, хз кто еще не пнул его за эти 18-19 лет, реально, не помню ни единого сезона чтобы его не пытались мешать с грязью, сейчас так вообще такое ощущение что весь этот помойный сайт только для этого и существует
Всё из-за его высокомерия и самовлюбленности
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jvs5t7gcrf
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Сколько помню, с самого его дебюта за Манчестер Юнайтед в 2003, Криса критикуют буквально за всё, вообще за всё, хз кто еще не пнул его за эти 18-19 лет, реально, не помню ни единого сезона чтобы его не пытались мешать с грязью, сейчас так вообще такое ощущение что весь этот помойный сайт только для этого и существует
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Destro7451
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Ответ Magmi
Я не являюсь месси/роналду дрочером, но чего все на него накинулись то? Мужику 37, сдал он только в последнем сезоне, до этого все и всем доказал. Он же не в 27 уехал в третьесортный чемпионат за баблом. Ну и особенно забавляют индивидуумы, которые в каждой новости о Роналду не забывают сказать какой Месси крутой по сравнению с ним. Причем оба футболиста кучу раз кидали респекты друг другу, но только их бешеные горе-фанаты бросаются какашками друг в друга. Месси крутой, Роналду тоже крутой, в свои 35 также вполне тащил за клуб и сборную. К чему столько хейта- хз.
За похожий шаг он высмеивал Хави. Летом он кричал во всеуслышание, что мю клуб не его статуса, ему нужен клуб, который играет в лч. Непонятный пропуск части предсезонки. Открытый конфликт с тренером. Злополучное интервью. Провал на ЧМ. И надменные речи в СА. Все вместе и собралось в ненависть к человеку. Если бы он просто уехал летом, все было бы ок .
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Pasa Muromcev
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Как можно осуждать выбор Рональдо? Задайте себе вопрос:"Для чего я живу?" И мало в мире людей,которые достигли таких высот,как Рональдо.
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на войне как на войне
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Ответ Игорь Климов
Да, всё правильно журналист сказал.
Климов🤣🤣🤣
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