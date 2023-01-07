«В выборе Роналду катастрофично все: карикатурный футбол 4-го сорта, роль марионетки. Похоже, для него режимы определяются цилиндрами машин и ценой часов». Журналист Рибейру о Саудовской Аравии

Журналист Жозе Мануэль Риберйу раскритиковал переход в Саудовскую Аравию.

Португальский нападающий подписал контракт с «Аль-Насром» до 2025 года.

«В выборе Саудовской Аравии катастрофично все: карикатурный футбол четвертого сорта, роль марионетки режима, которая уже началась в этот вторник («У Аль-Насра даже есть женская команда»), и, прежде всего, этот поздний и сдержанный, но чудовищный дебют в качестве инфлюенсера.

Похоже, что для Роналду режимы, как и людей, определяют объемы цилиндров автомобилей, на которых они ездят, цена часов, которые они носят, роскошь отелей, в которых они живут, и аромат духов, которые они вдыхают.

Во всяком случае, вся его карьера вне поля (на поле, простите меня, его средний показатель был близок к великолепному) привела к этой последней и фундаментальной роли: борьбе с перхотью в королевстве», – написал Рибейру в своей колонке.

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