Компани о Роналду в «Бернли»: «Нам нужны игроки, которые умеют бегать»

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Венсан Компани подшутил над Криштиану Роналду в эфире BBC.

Главный тренер «Бернли» выступал в качестве эксперта в репортаже о матче сборных Франции и Австралии в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 (4:1).

Во время эфира ведущий Гари Линекер сообщил новость о расторжении контракта Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед». Затем Линекер спросил Компани, возьмет ли он Роналду к себе в «Бернли».

«Нам нужны игроки, которые умеют бегать», – ответил Компани с улыбкой.

«Он не может попасть даже в «Бернли»?! Не могу поверить!» – ответил Линекер.

Ранее во вторник было официально объявлено о расторжении контракта Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон.

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