Компани о Роналду в «Бернли»: «Нам нужны игроки, которые умеют бегать»

подшутил над в эфире .

Главный тренер «Бернли» выступал в качестве эксперта в репортаже о матче сборных и в 1-м туре группового этапа (4:1).

Во время эфира ведущий сообщил новость о расторжении контракта Криштиану Роналду с . Затем Линекер спросил Компани, возьмет ли он Роналду к себе в .

«Нам нужны игроки, которые умеют бегать», – ответил Компани с улыбкой.

«Он не может попасть даже в «Бернли»?! Не могу поверить!» – ответил Линекер.

Ранее во вторник было официально объявлено о расторжении контракта Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон.