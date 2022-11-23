Компани о Роналду в «Бернли»: «Нам нужны игроки, которые умеют бегать»
Венсан Компани подшутил над Криштиану Роналду в эфире BBC.
Главный тренер «Бернли» выступал в качестве эксперта в репортаже о матче сборных Франции и Австралии в 1-м туре группового этапа ЧМ-2022 (4:1).
Во время эфира ведущий Гари Линекер сообщил новость о расторжении контракта Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед». Затем Линекер спросил Компани, возьмет ли он Роналду к себе в «Бернли».
«Нам нужны игроки, которые умеют бегать», – ответил Компани с улыбкой.
«Он не может попасть даже в «Бернли»?! Не могу поверить!» – ответил Линекер.
Ранее во вторник было официально объявлено о расторжении контракта Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед» по обоюдному согласию сторон.
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