Васкес о перебитом пенальти «Райо» из-за выхода Куртуа с линии: «Подобное есть в каждом матче, и судить тогда надо одинаково строго»

Защитник «Реала» недоволен работой судьи на матче с (2:3).

В середине второго тайма главный арбитр дал «Райо» возможность перебить пенальти после сэйва голкипера , усмотрев ранний выход вратаря с линии.

«Я не знаю, дело тут в Куртуа или в ком-то, кто вбежал в штрафную. Но нечто подобное происходит в каждом матче. И подход должен в таком случае быть одинаково строгим ко всем.

Матч получился сложным. Соперник рано открыл счет, мы смогли перевернуть ход игры, но владели преимуществом лишь пять минут. После пенальти нам было сложно сравнять счет.

Нам было трудно играть в свой футбол. «Райо» – сложный соперник, он сыграл очень хорошо», – заявил Васкес.