Васкес о перебитом пенальти «Райо» из-за выхода Куртуа с линии: «Подобное есть в каждом матче, и судить тогда надо одинаково строго»
Защитник «Реала» Лукас Васкес недоволен работой судьи на матче с «Райо Вальекано» (2:3).
В середине второго тайма главный арбитр Хуан Мартинес Мунуэра дал «Райо» возможность перебить пенальти после сэйва голкипера «Реала» Тибо Куртуа, усмотрев ранний выход вратаря с линии.
«Я не знаю, дело тут в Куртуа или в ком-то, кто вбежал в штрафную. Но нечто подобное происходит в каждом матче. И подход должен в таком случае быть одинаково строгим ко всем.
Матч получился сложным. Соперник рано открыл счет, мы смогли перевернуть ход игры, но владели преимуществом лишь пять минут. После пенальти нам было сложно сравнять счет.
Нам было трудно играть в свой футбол. «Райо» – сложный соперник, он сыграл очень хорошо», – заявил Васкес.
Комментарии