«Ливерпуль» интересуется Копмейнерсом. «Аталанта» хочет 40 млн евро за хавбека

Теги Аталанта Ливерпуль премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тен Копмейнерс Футбол

«Ливерпулю» интересен полузащитник «Аталанты». 

Английский клуб изучает возможность приобретения Тена Копмейнерса, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Итальянцы хотят получить за этот трансфер не менее 40 миллионов евро. 

«Аталанта» уведомила «Ливерпуль» о стоимости игрока. 

В 16 матчах текущего сезона Серии А нидерландец забил 4 мяча и отдал 2 голевых паса. С его статистикой можно ознакомиться здесь

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20 комментариев

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Матвей Суицидин
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Думаю, утка. Игрок неплохой, но не для борьбы за титулы в АПЛ и ЛЧ.
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ta-tosha
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Игрок хороший, голова светлая, но медленный, не для футбола АПЛ ИМХО. Ему в лалигу нужно ехать, или сериале расти
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Johnny Mnemonik
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Ответ Александр Иванов
Как можно больше? А сколько он потратил то? У него в руководстве жмоты, которые хрен кого купят,пока не продадут,и то чтобы остаться в явном плюсе
Ну раз потратили на Нуньса 75+25 млн, и Гакпо 42+15 млн, не такие уж и жмоты...
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оптовый покупатель скудетто из турина
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А как же король Артур? Он вроде феерил у нас не по детццки)
Мож дать шанс бразилу и за ливерпук зажжёт)
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Александр Высочкин
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Ответ vladimir.kostrichko
Клопп решил голландцев подписать на зимнее трансферное окно))))Неплохое решение....
Владимир привет С Рождеством тебя. Как тебе Барелла или Унаи стоит подписать
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Александр Высочкин
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Подпишите Бореллу и Унаи в токой ситуации стравмами
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vladimir.kostrichko
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Клопп решил голландцев подписать на зимнее трансферное окно))))Неплохое решение....
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Максуд Холатов
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Я же сказал что Ливерпуль не будет патписать икрог каторый больше 100млн стоит
Какой то меньше 70 млн патпишуть,патом все каманда будет хвалить.
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vladimir.kostrichko
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Ответ Илнур Кара
А ты видел этого игрока ?
Да подожди....Ну хочет парень плюсиков от фейк акков манси получить...
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Александр Нижников
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В итоге купим Кейта у Ливерпуля, который летом СА
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Alex Zet
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После того как клопца вышибут, тот к саудитам подастся. Рон уже очертил круг тренеров соискателей., но Клопец должен сильно постараться.
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Liverpool_YNWA
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Гвардиол, Мбаппе, Беллингэм, Кайседо хотят в Ливерпуль, а Ливерпуль хочет Компе...кого то
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пей
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При всем уважении к Копу сейчас он не уровень Ливерпуля, в сборной каждый раз смотрится довольно блекло, за Аталанту на один-два хороших матча приходится несколько неудачных, не может обрести стабильность в том числе из-за того что не могут найти ему оптимальную позицию на поле(ставят центральным или атакующим полузащитником). Ему бы сначала в клуб поскромнее зарекомендовать себя и уже затем рассматривать варианты с топ-клубами если успешно заиграет.
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ɔculpa
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Коп очень интересный игрок, не сильно раскрученный, но очень качественный. Пас на разные расстояния, удар, физуха, лидерские качества. В этом сезоне абсолютный лидер "Аталанты" по сыгранным минутам. Возраст самый сок, можно и на повышение.
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Владислав Бондарчук
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Клоппу пора брать Головина, центр поля уг, а под нападающего типа нуньеса надо леху миранчука с его волшебной левой, голов будет раза в 2 больше
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Илнур Кара
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Ответ Alex Zet
Клопец уже гребет всю шушеру , спятил окончательно. Кокорин следующий.
А ты видел этого игрока ?
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Alex Zet
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Клопец уже гребет всю шушеру , спятил окончательно. Кокорин следующий.
+4
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Daulet Kalmuratov
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Хороший ценник за хорошего состоявшего игрока
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Александр Иванов
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Ответ Alex Legend
Клопп в агонии старается потратить как можно больше перед увольнением
Как можно больше? А сколько он потратил то? У него в руководстве жмоты, которые хрен кого купят,пока не продадут,и то чтобы остаться в явном плюсе
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Alex Legend
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