«Ливерпуль» интересуется Копмейнерсом. «Аталанта» хочет 40 млн евро за хавбека

«Ливерпулю» интересен полузащитник «Аталанты».

Английский клуб изучает возможность приобретения , сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Итальянцы хотят получить за этот трансфер не менее 40 миллионов евро.

« » уведомила « » о стоимости игрока.

В 16 матчах текущего сезона Серии А нидерландец забил 4 мяча и отдал 2 голевых паса. С его статистикой можно ознакомиться здесь.