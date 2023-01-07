«Ливерпуль» интересуется Копмейнерсом. «Аталанта» хочет 40 млн евро за хавбека
«Ливерпулю» интересен полузащитник «Аталанты».
Английский клуб изучает возможность приобретения Тена Копмейнерса, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Итальянцы хотят получить за этот трансфер не менее 40 миллионов евро.
«Аталанта» уведомила «Ливерпуль» о стоимости игрока.
В 16 матчах текущего сезона Серии А нидерландец забил 4 мяча и отдал 2 голевых паса. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Мож дать шанс бразилу и за ливерпук зажжёт)
Какой то меньше 70 млн патпишуть,патом все каманда будет хвалить.