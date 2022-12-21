«Милану» интересен хавбек «Ливерпуля» Кейта. Его контракт истекает летом 2023-го

« » интересуется хавбеком «Ливерпуля» .

Контракт игрока с мерсисайдцами истекает летом, и итальянский клуб привлекает идея подписать Кейта на правах свободного агента.

Вместе с тем «россонери» отпугивают постоянные травмы 27-летнего гвинейского полузащитника, который в этом сезоне еще не провел ни одного матча в , а также его высокая зарплата (7,5 млн евро).

До перехода в «Ливерпуль» Кейта играл в Германии за «РБ Лейпциг». Подробную статистику игрока можно найти здесь.

«Боруссия» Дортмунд может подписать хавбека «Ливерпуля» Кейта свободным агентом летом 2023-го