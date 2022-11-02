«Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Ноттингем» интересуются Малиновским. «Аталанта» может продать хавбека за 15 млн евро

может продолжить карьеру в .

По информации Il Giorno, интерес к полузащитнику «Аталанты» проявляет . Клуб уже связался с главным скаутом бергамасков Ли Конгертоном.

Украинским хавбеком также интересуются и . Итальянский клуб будет готов отпустить игрока за разумные деньги. Его трансферную стоимость оценивают в сумму около 15 миллионов евро.

В 11 матчах текущего сезона Серии А Малиновский забил 1 гол и сделал 1 ассист. Статистику 29-летнего футболиста можно найти здесь.