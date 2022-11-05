«Наполи», «Боруссия» и «Лейпциг» интересуются Деулофеу. «Удинезе» хочет 25-30 млн евро

, «Боруссия Дортмунд» и «РБ Лейпциг» заинтересованы в трансфере Жерара Деулофеу.

Согласно сообщению La Gazzetta dello Sport, «Наполи» заинтересован в подписании полузащитника «Удинезе» . Неаполитанцы хотели подписать испанца еще в летнее трансферное окно, но теперь у них появились конкуренты.

, , » и проявляют интерес к бывшему игроку «Барселоны», «Милана» и «Уотфорда».

Что касается , то им будет трудно удержать игрока, так как его контракт с итальянским клубом истекает в июне 2024 года. Прошлым летом «Наполи» не смог удовлетворить запрошенную за него цену. Руководство «Удинезе» по-прежнему оценивает его в сумму от 25 до 30 млн евро.

В этом сезоне Жерар Деулофеу отметился двумя голами и шестью результативными передачами в 12 матчах Серии А. Его статистика – здесь.