«Наполи», «Боруссия» и «Лейпциг» интересуются Деулофеу. «Удинезе» хочет 25-30 млн евро
«Наполи», «Боруссия Дортмунд» и «РБ Лейпциг» заинтересованы в трансфере Жерара Деулофеу.
Согласно сообщению La Gazzetta dello Sport, «Наполи» заинтересован в подписании полузащитника «Удинезе» Жерара Деулофеу. Неаполитанцы хотели подписать испанца еще в летнее трансферное окно, но теперь у них появились конкуренты.
«Марсель», «Боруссия Дортмунд», «Шальке» и «РБ Лейпциг» проявляют интерес к бывшему игроку «Барселоны», «Милана» и «Уотфорда».
Что касается «Удинезе», то им будет трудно удержать игрока, так как его контракт с итальянским клубом истекает в июне 2024 года. Прошлым летом «Наполи» не смог удовлетворить запрошенную за него цену. Руководство «Удинезе» по-прежнему оценивает его в сумму от 25 до 30 млн евро.
В этом сезоне Жерар Деулофеу отметился двумя голами и шестью результативными передачами в 12 матчах Серии А. Его статистика – здесь.
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