«Чтобы считать Месси лучшим в истории, мне не нужна была его победа на ЧМ». Сетьен о Лео
Бывший тренер «Барселоны» назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Конечно, я рад за Месси. Справедливо, что он выиграл ЧМ-2022.
Аргентина была самой сплоченной командой, особенно в финале, она сделала больше других.
Этот триумф очень важен для Аргентины и Месси. Хотя мне не нужно было, чтобы он выиграл чемпионат мира, чтобы считать его лучшим в истории.
Я убежден в этом и говорил уже не раз. Он 15 лет подряд забивал по 40 голов», – сказал главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен.
Как Роналду и Месси провели 2022-й? Сравниваем по всем возможным показателям
Эти 2 парня просто растворили
в себе десятки игроков.
В 90-е и начало нулевых ЗМ давали таким как Веа и Недвед. Потом и более достойным не давали
Рекорды , но не Кринжа !!!
В европейском футболе рекорды принадлежат парню из Аргентины :
1)Рекорд по Золотым мячам
2)Рекорд по Золотым бутсам
3)Рекорд по количеству голов за сезон
4)Рекорд по количеству ассистов за сезон
5)Рекорд по количеству голов за календарный год
6)Рекорд по количеству ассистов за календарный год
7)Рекорд по количеству голов в чемпионате за сезон
8)Рекорд по количеству ассистов в чемпионате за сезон
9)Рекорд по количеству голов в одной из топ-лиг
10)Рекорд по количеству ассистов в одной из топ-лиг
11)Рекорд по количеству ассистов в пяти топ-лигах
12)Рекорд по количеству голов за один европейский клуб
13)Рекорд по количеству ассистов за один европейский клуб
14)Рекорд по числу ассистов за все европейские клубы
15)Рекорд по голам в Эль Класико
16)Рекорд по ассистам в Эль Класико
У Кринжа рекорды всё ещё есть:
1)Рекорд по голам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 11)
2)Рекорд по ассистам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 2)
3)Рекорд по голам в пяти топ-лигах (до ближайшего преследователя 8)
4)Рекорд по голам в европейских чемпионатах (до ближайшего преследователя 11)
5)Рекорд по голам за европейские клубы (до ближайшего преследователя 6)
Ближайший преследователь все тот же парень из Аргентины !
И как скоро потеряет Кринж эти рекорды ?! Думаю 4 из 5 в этом году !!
🇦🇷 Показатели, которые Месси может достичь в этом году:
— 700 голов на клубном уровне (осталось 5)
— 800 голов в карьере (осталось 7)
— побить рекорд Дани Алвеса по трофееям (осталось 2)
— выиграть свой 8-й Золотой Мяч
— выиграть свою 5-ю Лигу Чемпионов
— впервые выиграть Кубок Франции (единственное соревнование, в котором он участвовал и не выиграл его)
Ранальду-это король Инстаграм и по совместительству очень и очень , очень , очень уникальный фрукт в коллекции золотого зоопарка саудита .
Дальше - чисто накидка сверху всё десятилетие. Отрыв так сказать прозапас от пиар-икон эпохи черно-белых тв.)