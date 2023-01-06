«Чтобы считать Месси лучшим в истории, мне не нужна была его победа на ЧМ». Сетьен о Лео

Теги ПСЖ Вильярреал Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Кике Сетьен Футбол

Бывший тренер «Барселоны» назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Конечно, я рад за Месси. Справедливо, что он выиграл ЧМ-2022

Аргентина была самой сплоченной командой, особенно в финале, она сделала больше других.

Этот триумф очень важен для Аргентины и Месси. Хотя мне не нужно было, чтобы он выиграл чемпионат мира, чтобы считать его лучшим в истории.

Я убежден в этом и говорил уже не раз. Он 15 лет подряд забивал по 40 голов», – сказал главный тренер «Вильярреала» Кике Сетьен.

Как Роналду и Месси провели 2022-й? Сравниваем по всем возможным показателям

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36 комментариев

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Даня Чебыкин
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Ответ Игорь Климов
Как там поживает твой кумир - Кринж7 в дворовом чемпионате Саудовской Аравии?)
да он в марокко стопудова
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Бене Гессерит
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Сетьен базу выдал. Всем адекватным и разбирающимся в футболе людям это было очевидно ещё задолго до ЧМ. А этим кубком Лео просто закрепил и выжег своё имя на высшей ступеньке футбольного пантеона и заставил даже самых заклятых хейтеров осознать, как сильно они ошибались. Нет, есть, конечно, отдельные персонажи типа Великого Алонсо и Сявушки, но это уже вопрос медицины😊
Скотобазу?
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Митрандир цвета хаки
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Ответ Семен Войнов
К твоей теме ! 👍 Рекорды , но не Кринжа !!! В европейском футболе рекорды принадлежат парню из Аргентины : 1)Рекорд по Золотым мячам 2)Рекорд по Золотым бутсам 3)Рекорд по количеству голов за сезон 4)Рекорд по количеству ассистов за сезон 5)Рекорд по количеству голов за календарный год 6)Рекорд по количеству ассистов за календарный год 7)Рекорд по количеству голов в чемпионате за сезон 8)Рекорд по количеству ассистов в чемпионате за сезон 9)Рекорд по количеству голов в одной из топ-лиг 10)Рекорд по количеству ассистов в одной из топ-лиг 11)Рекорд по количеству ассистов в пяти топ-лигах 12)Рекорд по количеству голов за один европейский клуб 13)Рекорд по количеству ассистов за один европейский клуб 14)Рекорд по числу ассистов за все европейские клубы 15)Рекорд по голам в Эль Класико 16)Рекорд по ассистам в Эль Класико У Кринжа рекорды всё ещё есть: 1)Рекорд по голам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 11) 2)Рекорд по ассистам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 2) 3)Рекорд по голам в пяти топ-лигах (до ближайшего преследователя 8) 4)Рекорд по голам в европейских чемпионатах (до ближайшего преследователя 11) 5)Рекорд по голам за европейские клубы (до ближайшего преследователя 6) Ближайший преследователь все тот же парень из Аргентины ! И как скоро потеряет Кринж эти рекорды ?! Думаю 4 из 5 в этом году !!
Четко. Покидай эту стату в комменте, каждый раз, по мере пробития очередного рекорда аргентинским парнем.
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KMR
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Если бы Месси во времена Диего забивал треть своих лучших сезонов,то о Диего бы и не услышали.
Эти 2 парня просто растворили
в себе десятки игроков.
В 90-е и начало нулевых ЗМ давали таким как Веа и Недвед. Потом и более достойным не давали
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corazón blanco
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Согласен, наличие трофеев не делает кого-то менее или более великим. Ведь речь идёт о игровом аспекте, но трофеям сейчас придают огромное значение.
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Игорь Климов
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Ответ Xabi Alonso78
Мистер "2:8" заговорил) Я бы на его месте после того матча вообще рот не открывал )
Как там поживает твой кумир - Кринж7 в дворовом чемпионате Саудовской Аравии?)
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Игорь Климов
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Ответ Семен Войнов
К твоей теме ! 👍 Рекорды , но не Кринжа !!! В европейском футболе рекорды принадлежат парню из Аргентины : 1)Рекорд по Золотым мячам 2)Рекорд по Золотым бутсам 3)Рекорд по количеству голов за сезон 4)Рекорд по количеству ассистов за сезон 5)Рекорд по количеству голов за календарный год 6)Рекорд по количеству ассистов за календарный год 7)Рекорд по количеству голов в чемпионате за сезон 8)Рекорд по количеству ассистов в чемпионате за сезон 9)Рекорд по количеству голов в одной из топ-лиг 10)Рекорд по количеству ассистов в одной из топ-лиг 11)Рекорд по количеству ассистов в пяти топ-лигах 12)Рекорд по количеству голов за один европейский клуб 13)Рекорд по количеству ассистов за один европейский клуб 14)Рекорд по числу ассистов за все европейские клубы 15)Рекорд по голам в Эль Класико 16)Рекорд по ассистам в Эль Класико У Кринжа рекорды всё ещё есть: 1)Рекорд по голам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 11) 2)Рекорд по ассистам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 2) 3)Рекорд по голам в пяти топ-лигах (до ближайшего преследователя 8) 4)Рекорд по голам в европейских чемпионатах (до ближайшего преследователя 11) 5)Рекорд по голам за европейские клубы (до ближайшего преследователя 6) Ближайший преследователь все тот же парень из Аргентины ! И как скоро потеряет Кринж эти рекорды ?! Думаю 4 из 5 в этом году !!
Factos!
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mancity111
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Ответ Экспертное мнение
Месси - лучший в истории вне всяких сомнений. Для того, чтобы осознать масштаб, просто напоминаю, еще в 2012 году здесь на спортсе провели опрос, и Месси УЖЕ ТОГДА с огромным отрывом опередил Пеле и Марадону. Это было 10 лет назад, а то что произошло после - только увеличивал этот отрыв, вот такие реалии на самом деле, хоть и сложно поверить. Кубок Мира не поставил его в ряд с величайшими, а просто увёл далеко и далеко вперед.
Так логично, что он опередил. Так как его игру нынешнее поколении видит и сейчас он лучший игрок, вот и голосуют. Да и молодёжь пользуется интернетом в основном
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Семен Войнов
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Ответ Игорь Климов
Лео Месси и без победы на Чемпионате Мира был лучший футболист современности. 🇦🇷 Показатели, которые Месси может достичь в этом году: — 700 голов на клубном уровне (осталось 5) — 800 голов в карьере (осталось 7) — побить рекорд Дани Алвеса по трофееям (осталось 2) — выиграть свой 8-й Золотой Мяч — выиграть свою 5-ю Лигу Чемпионов — впервые выиграть Кубок Франции (единственное соревнование, в котором он участвовал и не выиграл его)
К твоей теме ! 👍

Рекорды , но не Кринжа !!!
В европейском футболе рекорды принадлежат парню из Аргентины :
1)Рекорд по Золотым мячам
2)Рекорд по Золотым бутсам
3)Рекорд по количеству голов за сезон
4)Рекорд по количеству ассистов за сезон
5)Рекорд по количеству голов за календарный год
6)Рекорд по количеству ассистов за календарный год
7)Рекорд по количеству голов в чемпионате за сезон
8)Рекорд по количеству ассистов в чемпионате за сезон
9)Рекорд по количеству голов в одной из топ-лиг
10)Рекорд по количеству ассистов в одной из топ-лиг
11)Рекорд по количеству ассистов в пяти топ-лигах
12)Рекорд по количеству голов за один европейский клуб
13)Рекорд по количеству ассистов за один европейский клуб
14)Рекорд по числу ассистов за все европейские клубы
15)Рекорд по голам в Эль Класико
16)Рекорд по ассистам в Эль Класико

У Кринжа рекорды всё ещё есть:
1)Рекорд по голам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 11)
2)Рекорд по ассистам в ЛЧ (до ближайшего преследователя 2)
3)Рекорд по голам в пяти топ-лигах (до ближайшего преследователя 8)
4)Рекорд по голам в европейских чемпионатах (до ближайшего преследователя 11)
5)Рекорд по голам за европейские клубы (до ближайшего преследователя 6)

Ближайший преследователь все тот же парень из Аргентины !
И как скоро потеряет Кринж эти рекорды ?! Думаю 4 из 5 в этом году !!
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Игорь Климов
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Ответ Семен Войнов
Месси -это король футбола ! Ранальду-это король Инстаграм и по совместительству очень и очень , очень , очень уникальный фрукт в коллекции золотого зоопарка саудита .
Ты полностью прав.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Семен Войнов
Месси -это король футбола ! Ранальду-это король Инстаграм и по совместительству очень и очень , очень , очень уникальный фрукт в коллекции золотого зоопарка саудита .
Даже в инстаграме он уже не самый аппетитный-по лайкам Лео его переехал. Как и на футбольном поле. А кринжу только остаётся накрутить ещё 500 млн индо-пакистанских ботов😥
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Игорь Климов
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Лео Месси и без победы на Чемпионате Мира был лучший футболист современности.
🇦🇷 Показатели, которые Месси может достичь в этом году:
— 700 голов на клубном уровне (осталось 5)
— 800 голов в карьере (осталось 7)
— побить рекорд Дани Алвеса по трофееям (осталось 2)
— выиграть свой 8-й Золотой Мяч
— выиграть свою 5-ю Лигу Чемпионов
— впервые выиграть Кубок Франции (единственное соревнование, в котором он участвовал и не выиграл его)
+9
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Alexandr Donskoy
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Ответ Великий Алонсо
Только аргентинцы и считают Меси лучшим в мире, весь адекватный мир понимает, что Величайший в истории - это Криштиану Роналду 💪💪💪🖕🖕🖕.
Бразильцы *футбольные враги *считают Месси лучшим. Покойный Пеле даже говорил ,не говоря о многих Бразильских футболистов.
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Семен Войнов
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Месси -это король футбола !

Ранальду-это король Инстаграм и по совместительству очень и очень , очень , очень уникальный фрукт в коллекции золотого зоопарка саудита .
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ХавиГави_Паратрупер
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Сетьен базу выдал. Всем адекватным и разбирающимся в футболе людям это было очевидно ещё задолго до ЧМ. А этим кубком Лео просто закрепил и выжег своё имя на высшей ступеньке футбольного пантеона и заставил даже самых заклятых хейтеров осознать, как сильно они ошибались. Нет, есть, конечно, отдельные персонажи типа Великого Алонсо и Сявушки, но это уже вопрос медицины😊
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Рустам Атаев
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То что Лео лучший в истории это факт!
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Sevuska
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Ответ DolJun
https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/73865713.jpg
😆
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vrazrez
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Для тех кто понимает в футболе, чемпионство ничего не решало. Но самому Месси это было необходимо.
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Mitrandir2000
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Ответ Экспертное мнение
Месси - лучший в истории вне всяких сомнений. Для того, чтобы осознать масштаб, просто напоминаю, еще в 2012 году здесь на спортсе провели опрос, и Месси УЖЕ ТОГДА с огромным отрывом опередил Пеле и Марадону. Это было 10 лет назад, а то что произошло после - только увеличивал этот отрыв, вот такие реалии на самом деле, хоть и сложно поверить. Кубок Мира не поставил его в ряд с величайшими, а просто увёл далеко и далеко вперед.
Так ровно 10 лет назад после 91+22, 4 подряд ЗМ, 3 ЛЧ, 6 Ла Лиг, кучи явленных суперперфомансов, рекордов и т. д. и т. п. уже в целом всё ясно и было на самом деле. Можно было заканчивать.
Дальше - чисто накидка сверху всё десятилетие. Отрыв так сказать прозапас от пиар-икон эпохи черно-белых тв.)
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человек-муравей человек-физрук
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Ответ Sevuska
Ну даж, это великий Лео помог Сетьену показать его коровам кубок Лиги Чемпионов 😆
великий Лео показал коровам (фанатам) Роналду кубок ЧМ
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DolJun
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Ответ Экспертное мнение
Месси - лучший в истории вне всяких сомнений. Для того, чтобы осознать масштаб, просто напоминаю, еще в 2012 году здесь на спортсе провели опрос, и Месси УЖЕ ТОГДА с огромным отрывом опередил Пеле и Марадону. Это было 10 лет назад, а то что произошло после - только увеличивал этот отрыв, вот такие реалии на самом деле, хоть и сложно поверить. Кубок Мира не поставил его в ряд с величайшими, а просто увёл далеко и далеко вперед.
https://content1.rozetka.com.ua/goods/images/big/73865713.jpg
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Sevuska
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Ну даж, это великий Лео помог Сетьену показать его коровам кубок Лиги Чемпионов 😆
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Великий Алонсо
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Mei Xi
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Хахаха
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Экспертное мнение
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Месси - лучший в истории вне всяких сомнений. Для того, чтобы осознать масштаб, просто напоминаю, еще в 2012 году здесь на спортсе провели опрос, и Месси УЖЕ ТОГДА с огромным отрывом опередил Пеле и Марадону. Это было 10 лет назад, а то что произошло после - только увеличивал этот отрыв, вот такие реалии на самом деле, хоть и сложно поверить. Кубок Мира не поставил его в ряд с величайшими, а просто увёл далеко и далеко вперед.
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