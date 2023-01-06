«Чтобы считать Месси лучшим в истории, мне не нужна была его победа на ЧМ». Сетьен о Лео

Бывший тренер «Барселоны» назвал лучшим футболистом в истории.

«Конечно, я рад за Месси. Справедливо, что он выиграл .

была самой сплоченной командой, особенно в финале, она сделала больше других.

Этот триумф очень важен для Аргентины и Месси. Хотя мне не нужно было, чтобы он выиграл чемпионат мира, чтобы считать его лучшим в истории.

Я убежден в этом и говорил уже не раз. Он 15 лет подряд забивал по 40 голов», – сказал главный тренер « » .

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