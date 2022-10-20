«МЮ» вряд ли будет активен на рынке зимой: «Летом мы потратили рекордную сумму и подписали больше игроков, чем рассчитывали»

вряд ли кого-то подпишет в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщил директор манчестерского клуба Джон Мерто.

«За прошлое лето мы потратили рекордную сумму. Это отражает ситуацию на рынке, но также показывает, что мы очень хотим поддержать тренера.

Мы всегда говорили, что на перестройку команды потребуется больше одного трансферного окна. Мы уже работаем с Эриком над следующими шагами в этом направлении, концентрируясь на следующем лете и последующих трансферных окнах.

Важно, чтобы траты на игроков были обдуманными. Деньги, вложенные в игроков, в долгосрочной перспетиве должны окупаться за счет доходов.

Летом мы подписали чуть больше игроков, чем рассчитывали. Так что мы вряд ли будем так же активны в ближайшие трансферные окна. Несмотря на это, мы продолжим работать над усилением состава», – сказал Мерто.

Прошлым летом состав «Манчестер Юнайтед» пополнили вингер , защитник , хавбек и левый защитник Тирелл Маласиа. Кроме того, в «МЮ» бесплатно перешел . Также клуб взял в аренду вратаря Мартина Дубравку.

В сумме клуб потратил 227 млн фунтов за летнее трансферное окно.