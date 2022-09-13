Тен Хаг после тренировок работает с игроками «МЮ» над улучшением игры слабой ногой

Эрик тен Хаг заставляет игроков улучшать игру слабой ногой.

Manchester Evening News сообщает, что главный тренер команды проводит дополнительные занятие, основанные на этом компоненте, после окончания тренировок. Так, например, защитник Люк Шоу активно работал над совершенствованием игры правой ногой.

Также утверждается, что в своем анализе состава «Юнайтед» тен Хаг отметил нехватку левоногих игроков, и «Юнайтед» купил левого защитника , левого центрального защитника и левого вингера в летнее трансферное окно.