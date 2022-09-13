Тен Хаг после тренировок работает с игроками «МЮ» над улучшением игры слабой ногой

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Люк Шоу Эрик тен Хаг Лисандро Мартинес Тирелл Маласиа Антони Футбол

Эрик тен Хаг заставляет игроков «Манчестер Юнайтед» улучшать игру слабой ногой.

Manchester Evening News сообщает, что главный тренер команды проводит дополнительные занятие, основанные на этом компоненте, после окончания тренировок. Так, например, защитник Люк Шоу активно работал над совершенствованием игры правой ногой.

Также утверждается, что в своем анализе состава «Юнайтед» тен Хаг отметил нехватку левоногих игроков, и «Юнайтед» купил левого защитника Тирелла Маласиа, левого центрального защитника Лисандро Мартинеса и левого вингера Антони в летнее трансферное окно.

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