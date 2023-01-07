Гендиректор «Пари НН» подтвердил, что Дзюба предложил себя клубу: «Нам это неинтересно. Переговоров не будет»
Гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов подтвердил, что Артем Дзюба предложил себя клубу.
«С ним лично у меня диалога не было, но были определенные люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги. Нам это неинтересно.
Политика нашего клуба не подразумевает [вариант] брать футболистов за большие деньги. Да, он звездный игрок, но уже возрастной. Нашу стратегию клуба ярко демонстрирует ситуация с Ильей Агаповым. Никаких переговоров с Артемом Дзюбой не было и не будет», – сказал Измайлов.
В этом сезоне нападающий выступал в чемпионате Турции. В ноябре россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за команду и забил один гол.
До перехода в турецкую команду Дзюба выступал за «Зенит».
Как красиво унизил
Остальные стоят в очереди порадовать мир, как им неинтересен Дзюба.
Там и в детпула и в горничную можно переодеваться.