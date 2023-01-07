Гендиректор «Пари НН» подтвердил, что Дзюба предложил себя клубу: «Нам это неинтересно. Переговоров не будет»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Чемпионат.com Равиль Измайлов Футбол

Гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов подтвердил, что Артем Дзюба предложил себя клубу.

«С ним лично у меня диалога не было, но были определенные люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги. Нам это неинтересно.

Политика нашего клуба не подразумевает [вариант] брать футболистов за большие деньги. Да, он звездный игрок, но уже возрастной. Нашу стратегию клуба ярко демонстрирует ситуация с Ильей Агаповым. Никаких переговоров с Артемом Дзюбой не было и не будет», – сказал Измайлов.

В этом сезоне нападающий выступал в чемпионате Турции. В ноябре россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за команду и забил один гол.

До перехода в турецкую команду Дзюба выступал за «Зенит».

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16 комментариев

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Dinamik1
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Дзюба как гулящия женщина предложил себя.
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Francesc Fàbregas
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ЭТО.
Как красиво унизил
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Андрей Соколов
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Ответ mevlut
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А что он не так сказал?
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Андрей Соколов
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Ответ Karel
Ля Пари, Сочи, Оренбург, Химки, Урал, Локомотив, Торпедо, Црвена Звезда, Колосков ... Всех не упомнишь. Остальные стоят в очереди порадовать мир, как им неинтересен Дзюба.
А что здесь удивительного?
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Karel
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Ля Пари, Сочи, Оренбург, Химки, Урал, Локомотив, Торпедо, Црвена Звезда, Колосков ... Всех не упомнишь.
Остальные стоят в очереди порадовать мир, как им неинтересен Дзюба.
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mevlut
Ответ Spartakus1984
Поражаюсь,играть стал как гов.но но финансовые аппетиты остались на прежнем уровне
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Hong Kil
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Интересные выводы из звонка неизвестных людей непонятно кому. Любой бы сказал, что ему это не интересно. Но при чем тут Дзюба?
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Александр Белый
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Ответ Антон Фалафель
Кришти российского разлива. Теперь только в чемпионат Бангладеша.
Ну ещё можно к нам в Беларусь за 10000 долларов в месяц
+4
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Faust Doc
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Ему в Brazzers давно пора, а он все пытается клубишки доить...
Там и в детпула и в горничную можно переодеваться.
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*Василёк*
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Уважуха НН!
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tam005
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Доигрался , уже НН не нужен))
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Spartakus1984
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Поражаюсь,играть стал как гов.но но финансовые аппетиты остались на прежнем уровне
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Арсений Элин
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Ох уж эта цигель,цигель ай люлю...Пристает к прохожим!))
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Антон Фалафель
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Кришти российского разлива. Теперь только в чемпионат Бангладеша.
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Кирилл Голивец
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Пора Артёму в Амкал или Тудротс.
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Roman
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Артемка отверженный
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Arman FCSM
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Кто ещё не пнул идрочишку?
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