Гендиректор «Пари НН» подтвердил, что Дзюба предложил себя клубу: «Нам это неинтересно. Переговоров не будет»

Гендиректор « » Равиль Измайлов подтвердил, что предложил себя клубу.

«С ним лично у меня диалога не было, но были определенные люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги. Нам это неинтересно.

Политика нашего клуба не подразумевает [вариант] брать футболистов за большие деньги. Да, он звездный игрок, но уже возрастной. Нашу стратегию клуба ярко демонстрирует ситуация с Ильей Агаповым. Никаких переговоров с Артемом Дзюбой не было и не будет», – сказал Измайлов.

В этом сезоне нападающий выступал в чемпионате Турции. В ноябре россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за команду и забил один гол.

До перехода в турецкую команду Дзюба выступал за «Зенит».