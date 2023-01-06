Подписать Дзюбу предложили «Пари НН»
Артем Дзюба ведет переговоры с клубом Мир РПЛ.
«Пари НН» предложили подписать контракт с 34-летним нападающим, информирует «РБ Спорт».
При этом, по некоторым данным, Дзюба договаривается самостоятельно о своем переходе в нижегородский клуб.
В этом сезоне нападающий выступал в чемпионате Турции. В ноябре россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за команду и забил гол.
До перехода в турецкий чемпионат Дзюба выступал за «Зенит».
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