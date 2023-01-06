Подписать Дзюбу предложили «Пари НН»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Футбол

Артем Дзюба ведет переговоры с клубом Мир РПЛ.

«Пари НН» предложили подписать контракт с 34-летним нападающим, информирует «РБ Спорт».

При этом, по некоторым данным, Дзюба договаривается самостоятельно о своем переходе в нижегородский клуб.

В этом сезоне нападающий выступал в чемпионате Турции. В ноябре россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за команду и забил гол.

До перехода в турецкий чемпионат Дзюба выступал за «Зенит».

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16 комментариев

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иййет
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Дзюба сможет собственноручно поправить дела в клубе
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Андрей Литвиненко
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Пожалуйста не надо, возьмите молодёжь лучше на эти деньги....
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Злодей Спб
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Дзюба вообще не в форме может быть сейчас. Даже если куда перейдёт - будет себя пол года в порядок приводить, а там глядишь уже "35 лет и привет!"
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Роорри Меркурия
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Пари Not Nut
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pvh-82
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Ответ НЕОЛОК
Ну почему бесплатно - он вполне может и заплатить))
Дурочкой на камеру в Бангокамс?)))
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MihuS
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Давай к нам, в Балтику- Гузина-Дзюба… тандем, катящийся в РПЛ
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НЕОЛОК
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Ответ pvh-82
Шлюба и бесплатно никому не нужен! Ха ха ха)))))
Ну почему бесплатно - он вполне может и заплатить))
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korysh
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впервые в карьере Артем оказался в схожей ситуации с Криштиану. Но только второй хотя бы арабам очень нужен, аж на 200 лямов в год, а вот Дзюба похоже только каналу Плюшки пригодится за 5т рублей.
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Красная стрела
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Почему нет🤷🏿‍♂️главное личку не переплачивать. А так, известный чел. На него посмотреть придут. Уровню нашего чемпа вполне соответствует 🤷🏿‍♂️
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pvh-82
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Шлюба и бесплатно никому не нужен! Ха ха ха)))))
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Араик Оганесян
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Причем баскетбольный
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Roman Pavlenko
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Мне интересно, кто всё это предлагает. И зачем предлагает? Пари НН, как будто не знает, что есть такой свободный агент
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Кирилл Голивец
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Точно не нужен им. Там тренер, нацеленный на молодежь и комбинационный футбол. В Сочи я бы поверил из-за их руководства, тут - нет.
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Stih
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НН как в старые добрые подписывает сбитых летчиков...
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Бродяга-симпатяга
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Держу пари что не перейдет
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damondiamond
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Это в покер?
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