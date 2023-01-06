ведет переговоры с клубом Мир .

« » предложили подписать контракт с 34-летним нападающим, информирует «РБ Спорт».

При этом, по некоторым данным, Дзюба договаривается самостоятельно о своем переходе в нижегородский клуб.

В этом сезоне нападающий выступал в чемпионате Турции. В ноябре россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за команду и забил гол.

До перехода в турецкий чемпионат Дзюба выступал за «Зенит».