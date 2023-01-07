Гвардиол о клубе мечты из детства: «Однозначно «Ливерпуль». Он в моем сердце»

сказал, что в детстве мечтал бы играть «Ливерпуль».

– Летом вы были близки к переходу в « ». Они не отказались от вас. Пишут, что вы перейдете туда зимой. Идут ли переговоры?

– Они действительно не отказались от меня. Мы договорились, что зимой переговоры продолжатся. Зима пришла. Посмотрим, как все пойдет. Но все нормально, впереди еще много времени. Посмотрим.

– В какой лиге вам бы хотелось играть?

– С детства меня тянуло к английскому чемпионату. Все мы знаем, что это за лига. Не знаю, готов ли я к этому чемпионату. Посмотрим. Когда я почувствую, что момент настал, что я преодолел определенный уровень и достиг предела в Германии, то я сделаю следующий шаг.

– Писали, что вы интересны «Манчестер Сити». Какой клуб вы бы выбрали – «Ман Сити» или «Челси»?

– Не знаю. Мне никто не делал предложений. Такого варианта нет, насколько я знаю. Но я не спешу. Время есть. Пусть они разработают план, а потом посмотрим.

– А если бы мы спросили у 10-летнего Йошко, за какой клуб он хочет играть?

– Тогда это однозначно был бы «Ливерпуль». С детства я смотрел много матчей « » вместе с папой. Мы внимательно следили за каждым сезоном. Этот клуб остался в моем сердце, – сказал защитник « ».