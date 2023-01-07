Гвардиол о клубе мечты из детства: «Однозначно «Ливерпуль». Он в моем сердце»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Йошко Гвардиол Футбол

Йошко Гвардиол сказал, что в детстве мечтал бы играть «Ливерпуль».

– Летом вы были близки к переходу в «Челси». Они не отказались от вас. Пишут, что вы перейдете туда зимой. Идут ли переговоры?

– Они действительно не отказались от меня. Мы договорились, что зимой переговоры продолжатся. Зима пришла. Посмотрим, как все пойдет. Но все нормально, впереди еще много времени. Посмотрим.

– В какой лиге вам бы хотелось играть?

– С детства меня тянуло к английскому чемпионату. Все мы знаем, что это за лига. Не знаю, готов ли я к этому чемпионату. Посмотрим. Когда я почувствую, что момент настал, что я преодолел определенный уровень и достиг предела в Германии, то я сделаю следующий шаг.

– Писали, что вы интересны «Манчестер Сити». Какой клуб вы бы выбрали – «Ман Сити» или «Челси»?

– Не знаю. Мне никто не делал предложений. Такого варианта нет, насколько я знаю. Но я не спешу. Время есть. Пусть они разработают план, а потом посмотрим.

– А если бы мы спросили у 10-летнего Йошко, за какой клуб он хочет играть?

– Тогда это однозначно был бы «Ливерпуль». С детства я смотрел много матчей «Ливерпуля» вместе с папой. Мы внимательно следили за каждым сезоном. Этот клуб остался в моем сердце, – сказал защитник «РБ Лейпциг».

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12 комментариев

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Сергей Орлов
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Ответ Умид Саримсаков
Где денег больше предложат туда и пойдёт
Денег везде много дадут, не в них суть.
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corazón blanco
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Ответ Kircha v Yambulatovo
Учитывая как Ливерпуль продырявил МЮ 9 раз неудивительно за кого ты болеешь
Вы наверное ошиблись адресом, причём тут Юнайтед, Ливерпуль?
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Kircha v Yambulatovo
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Ответ corazón blanco
То, что его обыграл Месси, не делает его плохим защитником. Очень сильный турнир провел.
Учитывая как Ливерпуль продырявил МЮ 9 раз неудивительно за кого ты болеешь
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Жора где ты был?
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Так это вроде как известный факт, что у Йошка вся семья болеет за Ливерпуль!
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Умид Саримсаков
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Ответ Сергей Орлов
Врет. Но хочет к Клоппу, видимо)
Где денег больше предложат туда и пойдёт
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Умид Саримсаков
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
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Ну камон, Месси постоянно издевался над Рамосом, но это не делает его плохим защитником
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Artūras Grigas
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
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Учитывая как в прошлом сезоне Ливерпуль продырявил МЮ... неудивительно что он даже не намекнул про МЮ.
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corazón blanco
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
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То, что его обыграл Месси, не делает его плохим защитником. Очень сильный турнир провел.
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Гегенпрессинг Рангника
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Евгений Кузнецов
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Гвардиол и Ван Дейк в центре обороны - это, возможно, будет покруче, чем Видич и Фердинанд
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xQcoW
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С батей наблюдал как слипи джи поскальзывается и отдает одну из величайших передач, которые когда-либо делала легенда.
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Roman
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У другого Гвардиола тоже тренер Ливерпуля в сердечке
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Сергей Орлов
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Врет. Но хочет к Клоппу, видимо)
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