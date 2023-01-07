«Он как будто немного выпил. Словно полевой вместо вратаря в воротах». Кин о Де Хеа, пропустившем мяч между ног перед голом «Эвертона»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин Эвертон премьер-лига Англия Кубок Англии Давид Де Хеа Конор Коуди Футбол

Рой Кин раскритиковал Давида Де Хеа за ошибку в игре «Ман Юнайтед» и «Эвертона» (3:1).

Во вчерашней игре Кубка Англии вратарь после удара Нила Мопе пропустил мяч между ног. Затем мяч отскочил от ног вратаря. Конор Коуди оказался первым на добивании и протолкнул мяч в сетку практически с линии ворот.

«Послушайте, это шокирующая ошибка для вратаря, который играет на международном уровне. Де Хеа здесь – это футбольный «Carry On» (британский комедийный фильм – Sports.ru). Он как будто немного выпил. Шокирующая ошибка.

Словно вратаря удалили, а вместо него в ворота встал полевой игрок, который не знает, что делать! Чудовищная ошибка», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».

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16 комментариев

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ХЫЫЫ
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Ответ M.U fan
Ты вообще полностью матчи смотришь или только отрывки ошибок вратарей если даже так у Де Хея не слишком много
Смотрю матчи, даже если не поклонник мю, достаточно видел за столько лет. Защитникам трудно, когда на воротах дрожащий чарли чаплин.
Да, у всех бывают заскоки, но тот же Курта компенсирует такую неуклюжесть габаритами, перекрывая пол ворота. А этот не рыба не мясо.
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WelcomeBackPURE
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Ответ ХЫЫЫ
Де Хея это Кепа на минималках, с таким вратарем не победишь. У них какой то дефект в мозгу. Кепа запрограммирован так, отвечает только за зону пределах 1 метра, т.е на расстоянии вытянутой руки, и то это может сокращаться, если защитник поблизости. Так 2 прострела пропустил вчера. А Де Хея вообще нет слов, этот вратарь не проходил азы вратарской школы, (видимо тогда тренировал эффектные прыжки) боится сильных ударов, с трудом отбивает мяч который перед ним бьется об землю, даже если летит медленно.
🤡
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WelcomeBackPURE
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Де хеа по мне самый топовый кипер мира !
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ ХЫЫЫ
Де Хея это Кепа на минималках, с таким вратарем не победишь. У них какой то дефект в мозгу. Кепа запрограммирован так, отвечает только за зону пределах 1 метра, т.е на расстоянии вытянутой руки, и то это может сокращаться, если защитник поблизости. Так 2 прострела пропустил вчера. А Де Хея вообще нет слов, этот вратарь не проходил азы вратарской школы, (видимо тогда тренировал эффектные прыжки) боится сильных ударов, с трудом отбивает мяч который перед ним бьется об землю, даже если летит медленно.
Ты че несешь? 🤡
Де Хеа весь прошлый сезон по девяткам тащил
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M.U fan
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Ответ ХЫЫЫ
Де Хея это Кепа на минималках, с таким вратарем не победишь. У них какой то дефект в мозгу. Кепа запрограммирован так, отвечает только за зону пределах 1 метра, т.е на расстоянии вытянутой руки, и то это может сокращаться, если защитник поблизости. Так 2 прострела пропустил вчера. А Де Хея вообще нет слов, этот вратарь не проходил азы вратарской школы, (видимо тогда тренировал эффектные прыжки) боится сильных ударов, с трудом отбивает мяч который перед ним бьется об землю, даже если летит медленно.
Ты вообще полностью матчи смотришь или только отрывки ошибок вратарей если даже так у Де Хея не слишком много
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krupin82
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Ну ты уж полевых не оскорбляй,такое даже полевой не сможет пропустить.
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ХЫЫЫ
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Де Хея это Кепа на минималках, с таким вратарем не победишь. У них какой то дефект в мозгу. Кепа запрограммирован так, отвечает только за зону пределах 1 метра, т.е на расстоянии вытянутой руки, и то это может сокращаться, если защитник поблизости. Так 2 прострела пропустил вчера. А Де Хея вообще нет слов, этот вратарь не проходил азы вратарской школы, (видимо тогда тренировал эффектные прыжки) боится сильных ударов, с трудом отбивает мяч который перед ним бьется об землю, даже если летит медленно.
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Andrew Moiseev
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Последние интервью Кина тоже намекают, что он как будто выпил, и не немного)
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Tagandurdy Weliyew
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Фанат Роналду
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Aleus Marcus
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Ответ NIRVANA
Один раз в год Де Хеа такое должен, даже обязан пустить. Потом оправдывается супер-сейвами
вот именно! я только улыбнулся этому голу на всего, что Давид тащит!
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Гегенпрессинг Рангника
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Кин не изменяет себе. Де Хеа за одну ошибку обосрал хотя матч выиграли, а сколько до этого тащил не вспомнит. Зато кореша ботоксного даже за пропуск предсезонки, уход со стадика и интервью оправдывал
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Рашпель793
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Прежде, чем ржать и стебать, фаны и ветераны МЮ лучше бы представили в какой заднице был бы их любимый клуб, если бы не Де Хеа, который уже с десяток лет тащит в воротах. Косяки у всех бывают.
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Яйца Тен Хага
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Даже не расстраивался, после того как Давид запустил))) только улыбка.
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Olajuvon
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А кто не пьет, нет ты скажи???
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Liquidozz
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Можно вечно смотреть на 3 вещи :
Огонь, вода, и поддержка бывших МЮ.
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NIRVANA
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Один раз в год Де Хеа такое должен, даже обязан пустить. Потом оправдывается супер-сейвами
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