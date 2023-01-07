«Он как будто немного выпил. Словно полевой вместо вратаря в воротах». Кин о Де Хеа, пропустившем мяч между ног перед голом «Эвертона»
Рой Кин раскритиковал Давида Де Хеа за ошибку в игре «Ман Юнайтед» и «Эвертона» (3:1).
Во вчерашней игре Кубка Англии вратарь после удара Нила Мопе пропустил мяч между ног. Затем мяч отскочил от ног вратаря. Конор Коуди оказался первым на добивании и протолкнул мяч в сетку практически с линии ворот.
«Послушайте, это шокирующая ошибка для вратаря, который играет на международном уровне. Де Хеа здесь – это футбольный «Carry On» (британский комедийный фильм – Sports.ru). Он как будто немного выпил. Шокирующая ошибка.
Словно вратаря удалили, а вместо него в ворота встал полевой игрок, который не знает, что делать! Чудовищная ошибка», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».
Да, у всех бывают заскоки, но тот же Курта компенсирует такую неуклюжесть габаритами, перекрывая пол ворота. А этот не рыба не мясо.
Де Хеа весь прошлый сезон по девяткам тащил
Огонь, вода, и поддержка бывших МЮ.