Антони тренировался перед матчем с «Эвертоном» в Кубке Англии. Он пропускал игру «МЮ» с «Борнмутом» из-за травмы
Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони восстановился от травмы.
Бразилец пропустил матч 18-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:0) из-за повреждения.
Как сообщает официальный сайт «МЮ», Антони вернулся к тренировкам в преддверии матча 3-го раунда Кубка Англии против «Эвертона», который состоится 6 января.
В этом сезоне АПЛ 22-летний полузащитник провел 8 матчей, в которых забил 3 гола. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
5 комментариев