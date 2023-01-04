Антони тренировался перед матчем с «Эвертоном» в Кубке Англии. Он пропускал игру «МЮ» с «Борнмутом» из-за травмы

Вингер « » Антони восстановился от травмы.

Бразилец пропустил матч 18-го тура против «Борнмута» (3:0) из-за повреждения.

Как сообщает официальный сайт «МЮ», вернулся к тренировкам в преддверии матча 3-го раунда Кубка Англии против « », который состоится 6 января.

В этом сезоне АПЛ 22-летний полузащитник провел 8 матчей, в которых забил 3 гола. Подробную статистику игрока можно найти здесь.