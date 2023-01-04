Антони тренировался перед матчем с «Эвертоном» в Кубке Англии. Он пропускал игру «МЮ» с «Борнмутом» из-за травмы

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия Кубок Англии травмы Антони Футбол

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони восстановился от травмы.

Бразилец пропустил матч 18-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:0) из-за повреждения.

Как сообщает официальный сайт «МЮ», Антони вернулся к тренировкам в преддверии матча 3-го раунда Кубка Англии против «Эвертона», который состоится 6 января.

В этом сезоне АПЛ 22-летний полузащитник провел 8 матчей, в которых забил 3 гола. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rufatik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ x2dj8fx6q7
А может наказан был 🤔🤔
Ну если брать во внимание методику Тен Хаага, то вполне возможно, что Антони стал резервистом… ожидал большего от него
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
therealgreenman
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Great ManUtd
Чё там с Ван Де Беком кто знает?
Тоже вот интересно, на повторе от увиденного аж скулы свело, а тут сутки почти прошли, а новостей ноль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
x2dj8fx6q7
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А может наказан был 🤔🤔
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Great ManUtd
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чё там с Ван Де Беком кто знает?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Максимов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Антони давай давай набирай темп💪💪💪
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий