Канищев о «Зените»: «Можно взять 15 южноамериканцев и выгнать всех россиян, пролоббировать отмену лимита. Платить ресурс есть, а все остальное не имеет значения»

Александр Канищев высказался о большом количестве легионеров в «Зените».

– Новый год начался для «Зенита» с громкого трансфера. Капитан команды ушел в «Лион». Как считаете, «Зенит» от него отказался или это была инициатива Ловрена?

– Думаю, это совместное решение. Обе стороны были заинтересованы в таком решении. Никто не стал возражать, и Ловрен, думаю, с большим желанием ушел.

Человеку, который выступал на определенном уровне на чемпионате мира, не интересно в нашей клетке. «Лион» – хороший европейский клуб. Деньги – это не все, важны еще какие-то достижения.

– Уход Ловрена – большая потеря для «Зенита»?

– Такой игры, как на чемпионате мира, от Ловрена в России мы все равно не видели.

В у него был выходной день: выходил на поле, чтобы нагулять аппетит и потом пойти пообедать в хороший ресторан. А за сборную Деян отдавался, стелился. Действительно показывал, что него есть тот уровень, из-за которого защитника и привлекали в сборную.

– Пока «Зенит» старается, прежде всего, окучивать бразильский рынок. Кроме Ренана, рассматривается приобретение полузащитника Ду Кейроса.

– Да, в случае с поиском замены Ловрена, получается, все было заранее продумано и обговорено. В Бразилии хороший футбольный рынок, много талантливых людей выходит на поле. Молодых и более взрослых.

И не исключено, что после перехода в «Зенит», им будут давать гражданство – вдруг, они захотят усилить сборную России (смеется)? Но, тогда, кто из россиян будет за национальную команду выступать? Из «Зенита» там по сути два человека – Мостовой и Кузяев, которые имеют много практики в основе.

– Да, пожалуй, только Мостовой и Кузяев.

– А где все остальные? Где наигрываться футболистам, которые растут? Поколению, которое подходит, и у которого сейчас последний шанс заиграть? Но об этом никто не думает.

Можно взять 8, 10, 15 южноамериканцев, и выгнать всех россиян. Пролоббировать вообще снятие лимита на иностранцев. А что? Платить ресурс есть, а все остальное, по-моему, не имеет никакого значения, – сказал бывший футболист « ».