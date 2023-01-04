Канищев о «Зените»: «Можно взять 15 южноамериканцев и выгнать всех россиян, пролоббировать отмену лимита. Платить ресурс есть, а все остальное не имеет значения»

Теги Зенит премьер-лига Россия Деян Ловрен Александр Канищев лимит на легионеров Роберт Ренан Эдуардо Кейрос Футбол

Александр Канищев высказался о большом количестве легионеров в «Зените».

– Новый год начался для «Зенита» с громкого трансфера. Капитан команды ушел в «Лион». Как считаете, «Зенит» от него отказался или это была инициатива Ловрена?

– Думаю, это совместное решение. Обе стороны были заинтересованы в таком решении. Никто не стал возражать, и Ловрен, думаю, с большим желанием ушел.

Человеку, который выступал на определенном уровне на чемпионате мира, не интересно в нашей клетке. «Лион» – хороший европейский клуб. Деньги – это не все, важны еще какие-то достижения.

– Уход Ловрена – большая потеря для «Зенита»?

– Такой игры, как на чемпионате мира, от Ловрена в России мы все равно не видели.

В РПЛ у него был выходной день: выходил на поле, чтобы нагулять аппетит и потом пойти пообедать в хороший ресторан. А за сборную Деян отдавался, стелился. Действительно показывал, что него есть тот уровень, из-за которого защитника и привлекали в сборную.

– Пока «Зенит» старается, прежде всего, окучивать бразильский рынок. Кроме Ренана, рассматривается приобретение полузащитника Ду Кейроса.

– Да, в случае с поиском замены Ловрена, получается, все было заранее продумано и обговорено. В Бразилии хороший футбольный рынок, много талантливых людей выходит на поле. Молодых и более взрослых.

И не исключено, что после перехода в «Зенит», им будут давать гражданство – вдруг, они захотят усилить сборную России (смеется)? Но, тогда, кто из россиян будет за национальную команду выступать? Из «Зенита» там по сути два человека – Мостовой и Кузяев, которые имеют много практики в основе.

– Да, пожалуй, только Мостовой и Кузяев.

– А где все остальные? Где наигрываться футболистам, которые растут? Поколению, которое подходит, и у которого сейчас последний шанс заиграть? Но об этом никто не думает.

Можно взять 8, 10, 15 южноамериканцев, и выгнать всех россиян. Пролоббировать вообще снятие лимита на иностранцев. А что? Платить ресурс есть, а все остальное, по-моему, не имеет никакого значения, – сказал бывший футболист «Зенита».

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11 комментариев

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Акакий Акакиевич
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Я считаю,что лимит сейчас нужо запретить. Пусть те, кто есть останутся, а новым легионерам стоп. Зачем, раз у нас закрытый чемпионат. Пусть российская молодёжь играет.
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Кирилл.С-Пб
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Ответ Ковид 07.10.52
А ничего, что перечисленные клубы деньги на игроков зарабатываю, а не получают по питерским понятиям...
Это кто у нас зарабатывает? 🧐
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Фантом
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Интересно, Караваев у него уже не игрок сборной или не игрок "Зенита"?
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Надоело париться в бане
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Ответ Ryiters
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Извиняюсь, а что будет спартачку без подачек лукойла? Или локо без РЖД? Так смешно читать мнения московских сектантов, мол, без главного спонсора Зениту труба. Хотя у самих же ситуация полностью идентичная.
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Владимир Акимов
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По заголовку подумал это Анатолий Канищев. Из какой пещеры думал вылез! А тут нет!))
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Ответ Дмитрий9779
Расскажика нам всем сколько заработал твой клуб,а траты немногим меньше чем у Зенита,который в ЛЧ приличные деньги заработал.Нет спонсоров у перечисленных клубов?По московским понятиям все лучшее должно быть у вас,но что-то пошло не так,отсюда и твои подрывы.Менять регламент это чисто ваша фишка.
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Amalfitano
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Чтобы у нас появились целые поколения талантливых игроков нам нужно 5 Галицких, 5 академий Коноплёва и 5 Краснодаров. И само собой нужна пирамида региональных футбольных центров с ежемесячными турнирами и сборами раз в пол года. И тогда, лет через 7-8 Пиня5вы будут появляться каждый год по несколько человек. А так ... Зачем нужна академия такому клубу как зенит если последним игроком который там воспитывался и который твёрдо играл в основе это Денисов? Это было больше 15 лет назад.
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Дмитрий9779
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Ответ Ковид 07.10.52
А ничего, что перечисленные клубы деньги на игроков зарабатываю, а не получают по питерским понятиям...
Расскажика нам всем сколько заработал твой клуб,а траты немногим меньше чем у Зенита,который в ЛЧ приличные деньги заработал.Нет спонсоров у перечисленных клубов?По московским понятиям все лучшее должно быть у вас,но что-то пошло не так,отсюда и твои подрывы.Менять регламент это чисто ваша фишка.
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Ковид 07.10.52
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Ковид 07.10.52
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Ответ Дмитрий9779
Пусть Канищев это расскажет МС,Ливерпулю,ПСЖ и прочим Боруссиям с Лейпцигами Ни одного!!!лимита не продавил Зенит в отличии от...Во-вторых,тем кто хочет платить за борьбу паспортистов бегом на ФНЛ,я хочу смотреть футбол.
А ничего, что перечисленные клубы деньги на игроков зарабатываю, а не получают по питерским понятиям...
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Пако
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Цветная революция?
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Дмитрий9779
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Пусть Канищев это расскажет МС,Ливерпулю,ПСЖ и прочим Боруссиям с Лейпцигами Ни одного!!!лимита не продавил Зенит в отличии от...Во-вторых,тем кто хочет платить за борьбу паспортистов бегом на ФНЛ,я хочу смотреть футбол.
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