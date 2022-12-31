Вирджил ван Дейк: «Моя роль в переходе Гакпо в «Ливерпуль» преувеличена. Переходить в январе – я знаю, что это такое, мы должны дать ему время»

высказался о переходе соотечественника в «Ливерпуль».

«Надеюсь, он много привнесет в нашу команду. Это хороший игрок, хороший парень. Переходить в январе – я знаю, что это такое.

Мы должны дать ему время, и я уверен, что болельщики «Ливерпуля» дадут ему время. Мы семья и те, кто всегда поддерживает его, несмотря ни на что.

Моя роль в том, что я убедил его перейти «Ливерпуль», преувеличена. Конечно, я говорил с ним, и могу сказать только хорошее. Я честно отвечал на вопросы, которые он задавал. Я очень рад, что он в « », – сказал защитник мерсисайдского клуба.

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