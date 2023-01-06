Александр Мостовой: «Дзюбу не надо сравнивать с Роналду. За 200 млн я бы бегом, на велосипеде и вплавь через море добрался до Саудовской Аравии»
Александр Мостовой удивлен отсутствием интереса российских клубов к Артему Дзюбе.
– Дзюба считается неперспективным для себя чемпионат Саудовской Аравии, куда недавно перешел Роналду. Может, Дзюбе все‑таки стоит последовать его примеру?
– Ранее Дзюбу сватали в турецкий клуб, сейчас еще называются чемпионаты. Я думаю, информация про Дзюбу сейчас – больше слухи, чем реальность.
Предложения наверняка есть, у Артема с этим нет проблем. А хуже ли для него чемпионат Саудовской Аравии… Вообще Артема не надо сравнивать с Роналду.
За 200 миллионов я бы сам пошел в Саудовскую Аравию пешком через все – через поле, через море. Как триатлонист, добрался бы до Саудовской Аравии – бегом, на велосипеде и вплавь через море. И я дошел бы!
– Не странно, что к Дзюбе нет интереса со стороны клубов РПЛ?
– Да, меня удивляет, что в нашем чемпионате не заинтересованы в нем. В чемпионате России Дзюба может играть до 40 лет, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
1. Твой одноклассник, который говорит учителю "Вообще-то вы задали д.з, вот оно..."
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