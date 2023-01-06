Александр Мостовой: «Дзюбу не надо сравнивать с Роналду. За 200 млн я бы бегом, на велосипеде и вплавь через море добрался до Саудовской Аравии»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Мостовой высшая лига Саудовская Аравия Матч ТВ Футбол

Александр Мостовой удивлен отсутствием интереса российских клубов к Артему Дзюбе.

– Дзюба считается неперспективным для себя чемпионат Саудовской Аравии, куда недавно перешел Роналду. Может, Дзюбе все‑таки стоит последовать его примеру?

– Ранее Дзюбу сватали в турецкий клуб, сейчас еще называются чемпионаты. Я думаю, информация про Дзюбу сейчас – больше слухи, чем реальность.

Предложения наверняка есть, у Артема с этим нет проблем. А хуже ли для него чемпионат Саудовской Аравии… Вообще Артема не надо сравнивать с Роналду.

За 200 миллионов я бы сам пошел в Саудовскую Аравию пешком через все – через поле, через море. Как триатлонист, добрался бы до Саудовской Аравии – бегом, на велосипеде и вплавь через море. И я дошел бы!

– Не странно, что к Дзюбе нет интереса со стороны клубов РПЛ?

– Да, меня удивляет, что в нашем чемпионате не заинтересованы в нем. В чемпионате России Дзюба может играть до 40 лет, – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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5 комментариев

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ТрактоПоктер
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Александр Мостовой - Царь Триатлона ....
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Геннадий Тимченко
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Ответ Хызыр
За что ты ненавидишь человека, который выполняет свою работу?🤔
Наверное бОльшего презрения заслуживает тот грамотей, который даёт задание обзванивать 🤣
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Кирилл Голивец
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Список самых отвратительных людей на Земле: 1. Твой одноклассник, который говорит учителю "Вообще-то вы задали д.з, вот оно..." 2. Человек, который в +30 просит закрыть окно в общественном транспорте. 3.Человек, который РЕГУЛЯРНО обзванивает по очереди Кавазашвили, Мостового, Терюшкова и т.д
если ботан может быть счастлив в своем выпендризме, то третий еще и жутко несчастный человек, я думаю) сомневаюсь, что кто-то доволен такой работой
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Хызыр
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Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Список самых отвратительных людей на Земле: 1. Твой одноклассник, который говорит учителю "Вообще-то вы задали д.з, вот оно..." 2. Человек, который в +30 просит закрыть окно в общественном транспорте. 3.Человек, который РЕГУЛЯРНО обзванивает по очереди Кавазашвили, Мостового, Терюшкова и т.д
За что ты ненавидишь человека, который выполняет свою работу?🤔
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
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Список самых отвратительных людей на Земле:
1. Твой одноклассник, который говорит учителю "Вообще-то вы задали д.з, вот оно..."
2. Человек, который в +30 просит закрыть окно в общественном транспорте.
3.Человек, который РЕГУЛЯРНО обзванивает по очереди Кавазашвили, Мостового, Терюшкова и т.д
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