Александр Мостовой: «Дзюбу не надо сравнивать с Роналду. За 200 млн я бы бегом, на велосипеде и вплавь через море добрался до Саудовской Аравии»

удивлен отсутствием интереса российских клубов к .

– Дзюба считается неперспективным для себя чемпионат Саудовской Аравии, куда недавно перешел Роналду. Может, Дзюбе все‑таки стоит последовать его примеру?

– Ранее Дзюбу сватали в турецкий клуб, сейчас еще называются чемпионаты. Я думаю, информация про Дзюбу сейчас – больше слухи, чем реальность.

Предложения наверняка есть, у Артема с этим нет проблем. А хуже ли для него чемпионат Саудовской Аравии… Вообще Артема не надо сравнивать с Роналду.

За 200 миллионов я бы сам пошел в Саудовскую Аравию пешком через все – через поле, через море. Как триатлонист, добрался бы до Саудовской Аравии – бегом, на велосипеде и вплавь через море. И я дошел бы!

– Не странно, что к Дзюбе нет интереса со стороны клубов ?

– Да, меня удивляет, что в нашем чемпионате не заинтересованы в нем. В чемпионате России Дзюба может играть до 40 лет, – сказал бывший полузащитник «Спартака».