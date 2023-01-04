Подписать Дзюбу в «Сивасспор» попросил тренер Чалымбай, он инициатор переговоров («Матч ТВ»)

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Сивасспор высшая лига Турция возможные трансферы Риза Чалымбай Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Сивасспора» хочет видеть Артема Дзюбу в команде.

Риза Чалымбай обратился к руководству турецкого клуба с просьбой подписать контракт с 34-летним российским нападающим. Он выступил инициатором переговоров, об этом сообщает «Матч ТВ».

Тренер считает, что Дзюба поможет команде исправить ситуацию в чемпионате Турции и пройти как можно дальше в Лиге конференций.

6 ноября россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за клуб и забил гол.

«Сивасспор» находится на 17-м месте в чемпионате Турции – в зоне вылета. Команда набрала 14 очков в 16 турах.

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18 комментариев

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nikolai 75
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Чалымбай срочно Дзюбу уламай!
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AlexGooner
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Ответ privet100
Шутки шутками, а для клуба, борящегося за выживание в РПЛ 2.0 это вполне неплохое усиление.
почему РПЛ 2.0?
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Mick Nich
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Ответ Russ Ivan
Всяко круче, чем в Эль-Насру...
Чем?
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Amalfitano
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Теперь всё в руках Дзюбы. Надо работать а не сидеть сложа руки.
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Андрей-ДК
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Надо пробовать
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qiqe
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наш Криштиану
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Злой Руся
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Всё считается невозможным, пока это кто-нибудь не сделает . Бэтмен
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Так говорил Батистута
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Ответ encaro_one
Команда сама по себе неплохая, аналогию с нынешним местом Локомотива можно провести. Вон, и с первого места в группе в 1/8 еврокубка вышла в этом году.
Так и Аль-Наср неплохая команда. Просто там Роналду, а тут Дзюба. Что много для Атоса, то мало для графа де ля Фера.
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encaro_one
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Ответ Так говорил Батистута
конечно круче в аутсайдере турецком, чем 200 млн во второй команде СА.
Команда сама по себе неплохая, аналогию с нынешним местом Локомотива можно провести.
Вон, и с первого места в группе в 1/8 еврокубка вышла в этом году.
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Жан Ескалиев
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Пелеееееее
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Так говорил Батистута
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Ответ Russ Ivan
Всяко круче, чем в Эль-Насру...
конечно круче в аутсайдере турецком, чем 200 млн во второй команде СА.
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encaro_one
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У легенды Бешикташа даже своего тега нет на sports.ru )
Штук 15 клубов в Турции за карьеьру уже потренировал.
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Russ Ivan
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Всяко круче, чем в Эль-Насру...
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privet100
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Шутки шутками, а для клуба, борящегося за выживание в РПЛ 2.0 это вполне неплохое усиление.
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Mitro
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Голосом Эдуарда Сурового:
А я хочу в Сивасспор
В Сивассор я хочу
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skytent1
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Рукаку только в 2Drots , последний шанс или завершать
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Александр Зубков
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Артемсспор Дзюбасарай.
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Зелёный гопник
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Надежда Сивасспора! Дамы и господа. Встречайте!!! Несравненный РуууууКааааКуууу !!!!!!!!
+11
-8
+3
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