Подписать Дзюбу в «Сивасспор» попросил тренер Чалымбай, он инициатор переговоров («Матч ТВ»)
Главный тренер «Сивасспора» хочет видеть Артема Дзюбу в команде.
Риза Чалымбай обратился к руководству турецкого клуба с просьбой подписать контракт с 34-летним российским нападающим. Он выступил инициатором переговоров, об этом сообщает «Матч ТВ».
Тренер считает, что Дзюба поможет команде исправить ситуацию в чемпионате Турции и пройти как можно дальше в Лиге конференций.
6 ноября россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за клуб и забил гол.
«Сивасспор» находится на 17-м месте в чемпионате Турции – в зоне вылета. Команда набрала 14 очков в 16 турах.
Вон, и с первого места в группе в 1/8 еврокубка вышла в этом году.
Штук 15 клубов в Турции за карьеьру уже потренировал.
А я хочу в Сивасспор
В Сивассор я хочу