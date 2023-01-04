Подписать Дзюбу в «Сивасспор» попросил тренер Чалымбай, он инициатор переговоров («Матч ТВ»)

Главный тренер «Сивасспора» хочет видеть в команде.

Риза Чалымбай обратился к руководству турецкого клуба с просьбой подписать контракт с 34-летним российским нападающим. Он выступил инициатором переговоров, об этом сообщает « ».

Тренер считает, что Дзюба поможет команде исправить ситуацию в чемпионате Турции и пройти как можно дальше в Лиге конференций.

6 ноября россиянин расторг контракт с «Адана Демирспор». Артем поучаствовал в пяти матчах за клуб и забил гол.

« » находится на 17-м месте в чемпионате Турции – в зоне вылета. Команда набрала 14 очков в 16 турах.