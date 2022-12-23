«Челси» заплатит 20 млн евро за 18-летнего хавбека «Васко да Гама» Андрея Сантоса

Теги Челси Васко да Гама премьер-лига Англия возможные трансферы Д2 Бразилия Фабрицио Романо Футбол

«Челси» достиг устной договоренности о трансфере Андрея Сантоса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 18-летний полузащитник «Васко да Гама» согласовал условия личного контракта с английским клубом.

Сумма трансфера составит около 20 млн евро. Клубы уже готовят документы.

В 2022 году Сантос провел 33 матча в рамках бразильской Серии B, забил 8 мячей, получил 9 желтых карточек и 1 красную. В составе сборной Бразилии U20 он провел 4 игры и забил 2 мяча.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные