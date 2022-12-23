«Челси» заплатит 20 млн евро за 18-летнего хавбека «Васко да Гама» Андрея Сантоса

«Челси» достиг устной договоренности о трансфере Андрея Сантоса.

Как сообщает инсайдер , 18-летний полузащитник «Васко да Гама» согласовал условия личного контракта с английским клубом.

Сумма трансфера составит около 20 млн евро. Клубы уже готовят документы.

В 2022 году Сантос провел 33 матча в рамках бразильской , забил 8 мячей, получил 9 желтых карточек и 1 красную. В составе сборной Бразилии U20 он провел 4 игры и забил 2 мяча.