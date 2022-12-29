«Челси» договорился о трансфере Андрея Сантоса за 12,5 млн евро. 18-летний хавбек «Васко да Гама» сегодня пройдет медосмотр

Хавбек «Васко да Гама» Андрей Сантос в ближайшее время перейдет в « ».

Как сообщает инсайдер , 18-летний бразилец сегодня прибудет в Лондон для прохождения медицинского обследования.

Игрок подпишет с «Челси» долгосрочный контракт. Сумма трансфера составит 12,5 млн евро. Отмечается, что Сантос не вернется в « да Гама» на правах аренды, а останется в «Челси».

В 2022 году Сантос провел 33 матча в рамках бразильской , забил 8 мячей, получил 9 желтых карточек и 1 красную. В составе сборной Бразилии U20 он провел 4 игры и забил 2 мяча.

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