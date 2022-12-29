«Челси» договорился о трансфере Андрея Сантоса за 12,5 млн евро. 18-летний хавбек «Васко да Гама» сегодня пройдет медосмотр

Теги Челси Васко да Гама премьер-лига Англия возможные трансферы Д2 Бразилия Фабрицио Романо Футбол

Хавбек «Васко да Гама» Андрей Сантос в ближайшее время перейдет в «Челси».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 18-летний бразилец сегодня прибудет в Лондон для прохождения медицинского обследования.

Игрок подпишет с «Челси» долгосрочный контракт. Сумма трансфера составит 12,5 млн евро. Отмечается, что Сантос не вернется в «Васко да Гама» на правах аренды, а останется в «Челси».

В 2022 году Сантос провел 33 матча в рамках бразильской Серии B, забил 8 мячей, получил 9 желтых карточек и 1 красную. В составе сборной Бразилии U20 он провел 4 игры и забил 2 мяча.

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7 комментариев

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Three Days Grace
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Ответ Google Pixel 7 Pro
Понимаю, если бы его звали Андре, Андрес, Андреас, Андер, Эндрю, но вот Андрей... Как так получилось?
родители назвали...)
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Акира_1
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Ожидание Энцо Фернандеш
Реальность Андрюха ...
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Понимаю, если бы его звали Андре, Андрес, Андреас, Андер, Эндрю, но вот Андрей... Как так получилось?
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Акира_1
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Ответ Evgen_Hazard
Нужно больше хавбеков
Нужно больше школьников, которые не одного матча за основу не сыграют по итогу.
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Temer
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Андрюха, у нас трансфер, возможно Челси, по коням!
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Sportik 975
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Легендарно и название клуба, и имя игрока
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Evgen_Hazard
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Нужно больше хавбеков
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