Подготовить новый газон на стадионе «Аль-Насра» поможет компания, сотрудничающая с «Реалом» и «Барселоной»

«Аль-Наср» подготовит новый газон на своем стадионе на фоне перехода .

Чтобы положить новое покрытие на стадионе, клуб из Саудовской Аравии нанял компанию, с которой сотрудничают « », « » и Английская футбольная ассоциация.

Во время ЧМ-2022 Mrsool Park – стадион « » – использовался в качестве фан-зоны с большим экраном, чтобы болельщики могли смотреть матчи Саудовской Аравии. В результате травяному покрытию потребовалась замена.

Для этого «Аль-Наср», который в тот момент находился на стадии предварительных переговоров с Роналду, договорился о сотрудничестве с компанией SIS Pitches, занимающей ведущую роль на этом рынке.