Подготовить новый газон на стадионе «Аль-Насра» поможет компания, сотрудничающая с «Реалом» и «Барселоной»

Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд стадионы Футбол

«Аль-Наср» подготовит новый газон на своем стадионе на фоне перехода Криштиану Роналду.

Чтобы положить новое покрытие на стадионе, клуб из Саудовской Аравии нанял компанию, с которой сотрудничают «Барселона», «Реал» и Английская футбольная ассоциация.

Во время ЧМ-2022 Mrsool Park – стадион «Аль-Насра» – использовался в качестве фан-зоны с большим экраном, чтобы болельщики могли смотреть матчи Саудовской Аравии. В результате травяному покрытию потребовалась замена.

Для этого «Аль-Наср», который в тот момент находился на стадии предварительных переговоров с Роналду, договорился о сотрудничестве с компанией SIS Pitches, занимающей ведущую роль на этом рынке.

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9 комментариев

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5rnk2r9wwp
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Ответ Dmitry Shaolin
А кто сказал, что он на поле? Читать разучился? Речь об уровне игры этого насра и лиги в целом.
И как можно делать вывод, если ты даже не видел Роналду в деле?
Ты исключаешь, что он там будет посредственные результаты показывать?
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Parce
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Надо же, отдельная новость про газон 🤣
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Dmitry Shaolin
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Ответ 5rnk2r9wwp
Ох уж эти сказочники.. Где ты там Роналду увидел, если его даже в заявке нет?
А кто сказал, что он на поле? Читать разучился? Речь об уровне игры этого насра и лиги в целом.
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Serdida Orayew
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Ответ 5rnk2r9wwp
Ох уж эти сказочники.. Где ты там Роналду увидел, если его даже в заявке нет?
Может он Ванга, и может смотреть в будущее
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MonkeyMeister
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И?
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уличный иуда
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Смотрю матч тв… Так много Аль-Насра там никогда я не видел…
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5rnk2r9wwp
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Ответ Dmitry Shaolin
Смотрю матч Альнасра..., КР в этом.., как авианосец в болоте, валить надо срочно, даже Спортинг был бы куда более предпочтителен.
Ох уж эти сказочники..

Где ты там Роналду увидел, если его даже в заявке нет?
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уличный иуда
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*Шел 2030 год, все игроки Барселоны и Реала переходят в Аль-Наср, Аль-Хиляль, Аль-Шабаб, и лига бедуинов становится одной из конкурентных лиг*
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Dmitry Shaolin
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Смотрю матч Альнасра..., КР в этом.., как авианосец в болоте, валить надо срочно, даже Спортинг был бы куда более предпочтителен.
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