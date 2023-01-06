Подготовить новый газон на стадионе «Аль-Насра» поможет компания, сотрудничающая с «Реалом» и «Барселоной»
«Аль-Наср» подготовит новый газон на своем стадионе на фоне перехода Криштиану Роналду.
Чтобы положить новое покрытие на стадионе, клуб из Саудовской Аравии нанял компанию, с которой сотрудничают «Барселона», «Реал» и Английская футбольная ассоциация.
Во время ЧМ-2022 Mrsool Park – стадион «Аль-Насра» – использовался в качестве фан-зоны с большим экраном, чтобы болельщики могли смотреть матчи Саудовской Аравии. В результате травяному покрытию потребовалась замена.
Для этого «Аль-Наср», который в тот момент находился на стадии предварительных переговоров с Роналду, договорился о сотрудничестве с компанией SIS Pitches, занимающей ведущую роль на этом рынке.
Ты исключаешь, что он там будет посредственные результаты показывать?
Где ты там Роналду увидел, если его даже в заявке нет?