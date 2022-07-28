Гулиев о драке с американцем в 2019-м: «Злюсь на себя. Проезжаю тот перекресток и думаю: «Вот тупой!» Переживал, что сценарий с Кокориным и Мамаевым повторится»

Полузащитник «Химок» вспомнил о драке с американцем Майклом Коу в 2019 году.

10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел Коула, а затем напал на него. У американца диагностировали перелом костей носа. После этого футболист, представлявший «Спартак», выплатил пострадавшему 155 тысяч рублей в качестве компенсации, а клуб оштрафовал хавбека на 5 миллионов рублей и отправил в дубль.

– Какими были твои действия, когда понял, что об этой ситуации говорят из каждого утюга?

– Решил, что нужно публично признать вину. Я же и вправду был виноват.

До сих пор не могу понять, как я вообще мог такое сотворить, злюсь сам на себя. Бывает, проезжаю тот перекресток и думаю: «Вот тупой! Как можно было такое исполнить?!»

Тогда только утихла история с и Мамаевым. Переживал, что сценарий может повториться.

– С тюрьмой?

– Да. В голове было все подряд. Все, кроме хороших мыслей.

– Какой была реакция близких?

– Самая жесткая была от отца. Родные узнали о драке из СМИ.

– Что отец?

– Ничего хорошего обо мне не сказал. Я просто молчал и слушал его – даже не мог ничего ответить. Понимал: все, что он обо мне скажет, правда.

Да и вообще, весь негатив в мою сторону был не на пустом месте. Я это прекрасно понимаю. Сам накосячил и принимал на себя обоснованный негатив, – сказал бывший футболист «Спартака».

Американец, пострадавший от Гулиева: «Надеюсь, наша встреча окажется для него переломной. Для меня оказалась – правда, в другом смысле»