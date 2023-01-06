Орлов об усилении для «Зенита» зимой: «Надо брать центрального защитника. Может быть, еще и крайнего. Не помешает и нападающий хороший»

высказался о том, какие позиции нужно усилить «Зениту» зимой.

«Надо обязательно брать центрального защитника. Может быть, еще и крайнего. Не помешает и нападающий хороший. Команду всегда можно и нужно чем-то укреплять. И омолаживать надо команду», – сказал комментатор.

« » ушел на зимний перерыв лидером , набрав 42 очка после 17 туров.