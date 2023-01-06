Орлов об усилении для «Зенита» зимой: «Надо брать центрального защитника. Может быть, еще и крайнего. Не помешает и нападающий хороший»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Футбол

Геннадий Орлов высказался о том, какие позиции нужно усилить «Зениту» зимой.

«Надо обязательно брать центрального защитника. Может быть, еще и крайнего. Не помешает и нападающий хороший. Команду всегда можно и нужно чем-то укреплять. И омолаживать надо команду», – сказал комментатор.

«Зенит» ушел на зимний перерыв лидером Мир РПЛ, набрав 42 очка после 17 туров.

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15 комментариев

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chiga
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Ответ Виктор
Одоевский уже восстановился.
Одоевский с диким мандражом в воротах, может и хороший кипер, но нужно что-то с этим мандражом делать.
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Виктор
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Ответ Назар Игорь
Геннадий Сергеевич, да где же их брать-то? Лимит никто не отменял, да как бы ещё и не ужесточили по примеру хоккея. А в РПЛ усиления просто нет, кроме Сафонова.
Сафонов? Кому нужно это фуфло?
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Виктор
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Ответ Дмитрий9779
ПЗ один в команде,который подсдал,перевод туда Кузяева или Барриоса это ослабление середины поля.Вратарь нужен,ибо Одоевский неизвестно когда поправится,а у Кержа контракт до лета и что дальше неизвестно,Иван уйдет(возможно уже зимой)ЦЗ вроде уже взяли, после мол кубка Южной Америки(12.01) присоединится к команде,ну и нападающих надо погонять на сборах.
Одоевский уже восстановился.
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Дмитрий9779
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Ответ Ранальду с пивком
Какой смысл в чемпионате ? Только по сути первое место может кичиться трофеем и все. Сделайте аналог МЛС, добавьте сибирские и дв клубы , разбейте на дивизионы . Вернут нас все равно не скоро , даже с учётом того что ракеты заканчиваются
У кого заканчиваются?
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Дмитрий9779
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Ответ xQcoW
Главное не забыть занести судьям
На чаепитии не забыли.
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xQcoW
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Главное не забыть занести судьям
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Ранальду с пивком
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Какой смысл в чемпионате ? Только по сути первое место может кичиться трофеем и все. Сделайте аналог МЛС, добавьте сибирские и дв клубы , разбейте на дивизионы . Вернут нас все равно не скоро , даже с учётом того что ракеты заканчиваются
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Дмитрий9779
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Ответ Назар Игорь
Геннадий Сергеевич, да где же их брать-то? Лимит никто не отменял, да как бы ещё и не ужесточили по примеру хоккея. А в РПЛ усиления просто нет, кроме Сафонова.
Если честно то Сафонов не усиление,столько напортачил в этом сезоне.Может матч года выдать,а может налажать три подряд.
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RUSSERG
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Ответ Назар Игорь
Геннадий Сергеевич, да где же их брать-то? Лимит никто не отменял, да как бы ещё и не ужесточили по примеру хоккея. А в РПЛ усиления просто нет, кроме Сафонова.
Своих воспитанников берите , нагрывайте пока нет еврокубков
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Дмитрий9779
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Ответ Холден Колфилд
Зачем вам столько бразильцев?)
Так лучше бразильцев,чем набрать шведов,чехов и прочих,которые потом бегут так аж пятки сверкают.И потом,Иван и Мантуан судя по новостям уйдут.
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Дмитрий9779
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ПЗ один в команде,который подсдал,перевод туда Кузяева или Барриоса это ослабление середины поля.Вратарь нужен,ибо Одоевский неизвестно когда поправится,а у Кержа контракт до лета и что дальше неизвестно,Иван уйдет(возможно уже зимой)ЦЗ вроде уже взяли, после мол кубка Южной Америки(12.01) присоединится к команде,ну и нападающих надо погонять на сборах.
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Назар Игорь
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Геннадий Сергеевич, да где же их брать-то? Лимит никто не отменял, да как бы ещё и не ужесточили по примеру хоккея. А в РПЛ усиления просто нет, кроме Сафонова.
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Hong Kil
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Когда не смог дозвонится до нормальных людей, а заметку в номер тиснуть надо. Вот и идут нескончаемым потоком орловы, кавазашвили, зарэмы и прочие терюшковы.
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Холден Колфилд
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Зачем вам столько бразильцев?)
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алекс голудин
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Вратарь, опорник и бокс-то-бокс. А да и крайних нападающих штуки 4
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