Азар заявил, что болел за «Арсенал» из-за Анри, и пошутил: «Вырежем это при монтаже»

Эден Азар признался, что болел за «Арсенал» из-за Тьерри Анри.

«Я знал «Челси» благодаря [Дидье ] Дрогба и прочим. Понимаете, [Николя] Анелька и все остальные – вот кто мне нравился.

Но это был не клуб моей мечты. Говорю об этом сейчас, но люди это знают.

Я был фанатом «Реала» и Тьерри Анри . Так что изначально мне нравился «Арсенал ». Я вырос с «канонирами», – сказал бывший полузащитник «Лилля», «Челси » и «Реала» в подкасте Зака Нани.

Произнеся эти слова, Азар пошутил: «Мы вырежем это при монтаже».