Азар заявил, что болел за «Арсенал» из-за Анри, и пошутил: «Вырежем это при монтаже»
Эден Азар признался, что болел за «Арсенал» из-за Тьерри Анри.
«Я знал «Челси» благодаря [Дидье] Дрогба и прочим. Понимаете, [Николя] Анелька и все остальные – вот кто мне нравился.
Но это был не клуб моей мечты. Говорю об этом сейчас, но люди это знают.
Я был фанатом «Реала» и Тьерри Анри. Так что изначально мне нравился «Арсенал». Я вырос с «канонирами», – сказал бывший полузащитник «Лилля», «Челси» и «Реала» в подкасте Зака Нани.
Произнеся эти слова, Азар пошутил: «Мы вырежем это при монтаже».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Sun
