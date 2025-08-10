Иско пропустит около трех месяцев из-за перелома малоберцовой кости (As)

Иско выбыл на срок около трех месяцев из-за травмы.

В субботу «Бетис » уступил «Малаге» (1:3). Полузащитник получил удар по левой ноге, после которого покинул стадион на костылях и в шине.

В официальном медицинском заключении «Бетиса» указано, что у 34-летнего игрока «новый перелом без смещения в средней трети левой малоберцовой кости».

«Это новая травма, не связанная с предыдущей, которая уже вылечена.

В ближайшие недели игроку будет проведено консервативное лечение, и его возвращение будет зависеть от хода лечения», – говорится в сообщении «Бетиса».

В прошлом году Иско перенес две операции на ноге, и ему установили пластину.

По данным As, испанец будет отсутствовать как минимум 11-12 туров Ла Лиги и 4 матча Лиги Европы .