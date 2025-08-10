Юран после 0:0 с «Истанбулспором»: «Начинаем потихоньку разрывать первый турецкий дивизион. Нас записывали в аутсайдеры: предполагали, что будет 0:3, 0:4, 0:5»

Сергей Юран оценил первый официальный матч «Серик Беледиеспор» при нем.

В рамках 1-го тура чемпионата команда сыграла вничью на выезде с «Истанбулспором » (0:0).

«Впечатления от первого матча хорошие: стадион, газон, атмосфера – все понравилось. И соперник очень приличного уровня. «Истанбулспор» — основной претендент на выход в турецкую Суперлигу. Среди легионеров достаточно сборников. До игры нас записывали в аутсайдеры. Предполагали, что будет 3:0, 4:0, 5:0.

Но мы тщательно разобрали соперника, а футболисты, нужно отдать им должное, все на поле выполнили. В первом тайме нашли свои моменты, в концовке могли забивать и побеждать. Но в целом руководство довольно. Они сами не ожидали, что за месяц нам удастся создать, по сути, новую конкурентоспособную команду. Увиденное их даже немножко шокировало.

0:0 против такого соперника — хороший результат. Думаю, с этого выезда немногие уедут с очками. По игрокам и тренеру «Истанбулспора» было видно, что результат их расстроил. Журналисты тоже на пресс-конференции удивлялись, как новая команда могла так организованно и дисциплинированно сыграть против фаворита. Так что начинаем потихоньку разрывать первый турецкий дивизион», – сказал Юран .