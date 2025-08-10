Виртц – игрок года в Германии по версии Kicker. Олисе и Вольтемаде – в топ-3

Флориан Виртц признан игроком года в Германии.

По результатам опроса, проведенного Kicker среди членов Ассоциации немецких спортивных журналистов, полузащитник набрал 191 голос. Вторым стал хавбек «Баварии» Майкл Олисе с 81 голосом. Третьим стал форвард «Штутгарта » Ник Вольтемаде , получивший 71 голос.

Голосование затрагивало игроков с немецким паспортом и футболистов любой национальности, выступающих в Бундеслиге.

В прошлом сезоне Виртц выступал за «Байер ». Он провел 45 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 15 результативных передач. Летом немец перешел в «Ливерпуль».