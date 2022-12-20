«Спартак» интересуется полузащитником «Хетафе» Максимовичем. Серб готов перейти
Полузащитник «Хетафе» Неманя Максимович может перейти в «Спартак».
27-летний игрок получил предложение от московского клуба, сообщает Radio Marca Valencia. Футболист сборной Сербии готов рассмотреть этот вариант.
«Спартак» еще не делал формальных предложений «Хетафе». В случае перехода Максимовича в российскую команду 30% от суммы трансфера получит его бывший клуб – «Валенсия».
В текущем сезоне Ла Лиги хавбек провел 12 матчей. Его статистику можно найти здесь.
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