«Спартак» интересуется полузащитником «Хетафе» Максимовичем. Серб готов перейти

Полузащитник «Хетафе» может перейти в « ».

27-летний игрок получил предложение от московского клуба, сообщает Radio Marca Valencia. Футболист сборной Сербии готов рассмотреть этот вариант.

«Спартак» еще не делал формальных предложений « ». В случае перехода Максимовича в российскую команду 30% от суммы трансфера получит его бывший клуб – « ».

В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей. Его статистику можно найти здесь.