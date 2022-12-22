«Спартак» будет платить Максимовичу 1,5 млн евро в год, если хавбек перейдет из «Хетафе» (Metaratings)
Стала известна возможная зарплата хавбека «Хетафе» Немани Максимовича в «Спартаке».
По данным Metaratings, оклад 27-летнего футболиста в случае трансфера составит 1,5 млн евро в год. Также агент серба хочет включить в соглашение бонусные выплаты за достижение определенных целей.
Идет речь и о том, чтобы с каждым годом фиксированная часть зарплаты росла.
В текущем сезоне Максимович провел 12 игр в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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