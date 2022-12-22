«Спартак» будет платить Максимовичу 1,5 млн евро в год, если хавбек перейдет из «Хетафе» (Metaratings)

Стала известна возможная зарплата хавбека « » в « ».

По данным Metaratings, оклад 27-летнего футболиста в случае трансфера составит 1,5 млн евро в год. Также агент серба хочет включить в соглашение бонусные выплаты за достижение определенных целей.

Идет речь и о том, чтобы с каждым годом фиксированная часть зарплаты росла.

В текущем сезоне Максимович провел 12 игр в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.