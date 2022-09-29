«Барса» хочет подписать Невеша на замену Бускетсу следующим летом. Хавбек «Вулвс» согласен ждать до 2023-го

«Барселона» определилась с заменой Серджи Бускетсу.
Приоритетная цель каталонцев на замену Бускетсу в следующем сезоне – хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш, сообщает Diario Sport.
«Блауграна» хотела подписать португальца в завершившееся летнее трансферное окно, но сделка не состоялась из-за разных оценок клубов.
Утверждается, что Невеш решил дождаться 2023 года, чтобы перейти в «Барселону». Ради этого он не стал обсуждать потенциальный трансфер в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль» прошлым летом, несмотря на интерес этих клубов.
Статистику 25-летнего игрока можно изучить здесь.