«Барса» хочет подписать Невеша на замену Бускетсу следующим летом. Хавбек «Вулвс» согласен ждать до 2023-го

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«Барселона» определилась с заменой Серджи Бускетсу.

Приоритетная цель каталонцев на замену Бускетсу в следующем сезоне – хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш, сообщает Diario Sport.

«Блауграна» хотела подписать португальца в завершившееся летнее трансферное окно, но сделка не состоялась из-за разных оценок клубов.

Утверждается, что Невеш решил дождаться 2023 года, чтобы перейти в «Барселону». Ради этого он не стал обсуждать потенциальный трансфер в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль» прошлым летом, несмотря на интерес этих клубов.

Статистику 25-летнего игрока можно изучить здесь.

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