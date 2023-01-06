Мазрауи выбыл на неопределенный срок из-за перикардита. У него диагностировали ковид во время ЧМ-2022

выбыл на неопределенный срок из-за перикардита.

Марокканский защитник сдал положительный тест на коронавирус во время . Последующее обследование в Мюнхене показало, что у Мазрауи диагностировано легкое воспаление перикарда (наружной оболочки сердечной мышцы – прим. Sports.ru).

В этом сезоне защитник «Баварии» провел 11 матчей в Бундеслиге, в которых сделал 3 ассиста. Подробную статистику игрока можно найти здесь.