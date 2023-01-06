Мазрауи выбыл на неопределенный срок из-за перикардита. У него диагностировали ковид во время ЧМ-2022

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Нуссаир Мазрауи коронавирус Здоровье Футбол

Нуссаир Мазрауи выбыл на неопределенный срок из-за перикардита. 

Марокканский защитник сдал положительный тест на коронавирус во время ЧМ-2022. Последующее обследование в Мюнхене показало, что у Мазрауи диагностировано легкое воспаление перикарда (наружной оболочки сердечной мышцы – прим. Sports.ru).

В этом сезоне защитник «Баварии» провел 11 матчей в Бундеслиге, в которых сделал 3 ассиста. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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3 комментария

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Михаил Стентор
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Ответ Sardor Abdujalilov
Против псж Лам будет играть на пз
Ну так то есть Киммих, а в центре полузащиты есть кому играть.
+2
0
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Dizzod
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подумал что перекардит это игрок центра поля играющий чуть пониже треквартисты и левее реджисты.
0
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-1
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Sardor Abdujalilov
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Против псж Лам будет играть на пз
+9
0
+9
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