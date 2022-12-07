Хакими лидирует на ЧМ-2022 по отборам – 17. Кулибали, де Йонг, Конате и Мазрауи – в пятерке
Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими опережает всех участников ЧМ-2022 по отборам.
Футболист, представляющий «ПСЖ», лишил соперников мяча 17 раз за четыре игры – больше всех на турнире в Катаре. В пятерке и его соотечественник Нуссаир Мазрауи – 13 отборов.
Также в топ-5 попали Ибраима Конате (13, Сенегал), Френки де Йонг (12, Нидерланды) и Калиду Кулибали (12, Сенегал).
Хакими празднует победы с мамой. Посмотрите, как она расцеловала его после Испании
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии