Хакими лидирует на ЧМ-2022 по отборам – 17. Кулибали, де Йонг, Конате и Мазрауи – в пятерке

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Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими опережает всех участников ЧМ-2022 по отборам.

Футболист, представляющий «ПСЖ», лишил соперников мяча 17 раз за четыре игры – больше всех на турнире в Катаре. В пятерке и его соотечественник Нуссаир Мазрауи – 13 отборов.

Также в топ-5 попали Ибраима Конате (13, Сенегал), Френки де Йонг (12, Нидерланды) и Калиду Кулибали (12, Сенегал).

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