Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив» из «Крыльев Советов»
Сергей Пиняев и Максим Глушенков официально стали игроками «Локомотива».
«Крылья Советов» объявили об уходе полузащитников в московский клуб.
Пиняев подписал контракт на 4 года, он будет выступать под 19-м номером. Соглашение с Глушенковым рассчитано на четыре года, у него будет 15-й номер.
Статистику Пиняева можно изучить здесь. Показатели Глушенкова доступны тут.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Дзюба тоже уехал, а до этого вариант, что его клуб не отпустил, не рассматривается? Много бы за 30-летнего не дали, а дёшево продавать - в чём смысл?
Про Баринова уже всё сказано, Валенсия рассматривала его как вариант, но Ла Лига не рекомендовала подписывать игроков из РПЛ. Или когда он должен был уехать? Когда кресты порвал? Или когда форму после крестов набирал и косячил?
"Захаряна ждём" - типа Динамо виновато, что международные переводы теперь не так, как раньше? Или они должны отпускать своего лидера без гарантий, что деньги за него вообще дойдут?
Удачи желать не буду ни игрокам, ни Локомотиву.
Но и Максу, и Серёже спасибо за всё, что уж тут.
На прогрессе уехали Головин и Миранчук. Захаряна ждем, с каждым ТО верится все меньше…