Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив» из «Крыльев Советов»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия трансферы Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Сергей Пиняев и Максим Глушенков официально стали игроками «Локомотива».

«Крылья Советов» объявили об уходе полузащитников в московский клуб.

Пиняев подписал контракт на 4 года, он будет выступать под 19-м номером. Соглашение с Глушенковым рассчитано на четыре года, у него будет 15-й номер.

Статистику Пиняева можно изучить здесь. Показатели Глушенкова доступны тут.

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68 комментариев

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Roman
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Ответ 2vdhrvmmzf
На понижение
Сычевой тогда тоже из Оренбурга в Крылья на понижение пошел? Или это другое?
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Дым под водой
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Ответ Арсений Элин
Пиняева жалко,мог бы через пол года за границу,а теперь идет в команду где не понятно вообще ничего...
Через пол года он в пердив отправится, даже не сомневайся
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Oleg Nikolaev
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Какой тебе МЮ?! Вали, а через год назад
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Дым под водой
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Удачи в первой лиге парни)
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Том Смит
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Ответ Фут.Боль
Как же надоели умники, которые пишут про ФНЛ. Провальная первая половина сезона у клуба случилась, вторую выправят, все нормально будет. Локо уровнем выше КС - это глупо отрицать, парни пошли на повышение, перейдя в Локомотив.
Уровнем нет, деньгами да.
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Алексей
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Зря. Загубят свою карьеру.
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2vdhrvmmzf
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На понижение
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Том Смит
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Ответ Арсений Элин
Пиняева жалко,мог бы через пол года за границу,а теперь идет в команду где не понятно вообще ничего...
Пиняев в 18 лет завершил карьеру.
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Оля Галлямова
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Уууууууураааааааааааааааа надеюсь они нам очень помогут в битве за 12-е место в рпл
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Вячеслав Шатовкин
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"Пиняев и Глушенков в Локо", а ФК Крылья Советов в пердиве.
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Том Смит
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Ответ Reggi
Наконец-то закрылась эта эпопея. Благодаря тому, что шумиха продолжалась около недели-двух, как-то уже смирилась давно, что оба уже не наши игроки, и новость воспринимается намного спокойнее. Удачи желать не буду ни игрокам, ни Локомотиву. Но и Максу, и Серёже спасибо за всё, что уж тут.
Ушел Максим, да и *** с ним.
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Северный болельщик
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Также всё странно и не перспективно, со спортивной точки зрения, как и переход Сычевого-Писарского в Крылья.
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Dmitry Orlov
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Ответ ALMANAC
Неее, тут так не работает. Сколько лет уже Баринов уезжает? А Дзюба, а Кокорин, а Джикия? Такими переходами и превращаются в лимитчиков. Через пару лет придет его агент в Локомотив новый контракт выбивать, аргументируя, тем что «Зенит предлагает больше». На прогрессе уехали Головин и Миранчук. Захаряна ждем, с каждым ТО верится все меньше…
Кокорин уже уехал. Или он должен был уехать после крестов? Или после тюрьмы?
Дзюба тоже уехал, а до этого вариант, что его клуб не отпустил, не рассматривается? Много бы за 30-летнего не дали, а дёшево продавать - в чём смысл?
Про Баринова уже всё сказано, Валенсия рассматривала его как вариант, но Ла Лига не рекомендовала подписывать игроков из РПЛ. Или когда он должен был уехать? Когда кресты порвал? Или когда форму после крестов набирал и косячил?

"Захаряна ждём" - типа Динамо виновато, что международные переводы теперь не так, как раньше? Или они должны отпускать своего лидера без гарантий, что деньги за него вообще дойдут?
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Андрей Рядькин
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что по МЮ?
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Артур Яббаров
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Пошли они дураки
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Reggi
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Наконец-то закрылась эта эпопея. Благодаря тому, что шумиха продолжалась около недели-двух, как-то уже смирилась давно, что оба уже не наши игроки, и новость воспринимается намного спокойнее.
Удачи желать не буду ни игрокам, ни Локомотиву.
Но и Максу, и Серёже спасибо за всё, что уж тут.
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Гамарджоба Генацвале
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Ответ Арсений Элин
Пиняева жалко,мог бы через пол года за границу,а теперь идет в команду где не понятно вообще ничего...
В Турцию типа?
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Дима Котельников
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Ответ Boshetun mai*
Каким надо быть конченым идиотом, чтобы при таких перспективах уйти в лохомотив? Похоронил карьеру пиняев
Обычный лимитчик, денег захотелось
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Dmitry Orlov
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Ответ Graziano
Так это и есть работа агента сделать чтобы интерес был. Как ни крути, во всех базах скаутов, Пиняев входит в 50 лучших европейских игроков своего года. Я не про Аякс говорю, а про команды попроще. Они были бы рады получить талант не в аренду и еще на нем заработать.
Типа, в Голландии своих талантов мало, и им так нужно приобретать игрока НЕ ИЗ страны ЕС, платя за него отступные? Его же не бесплатно подписать предлагается. Вот и неочевидна мотивация.
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май нейм из Алко
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Так-с, а я так понимаю легионЭры все. Тю-об
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ALMANAC
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Ответ Фёдор Кузнецов
В чем смысл шутки, Сергею только исполнилось 18,ему рано в АПЛ пока, папу лет в РПЛ поиграет и уедет при прогрессе
Неее, тут так не работает. Сколько лет уже Баринов уезжает? А Дзюба, а Кокорин, а Джикия? Такими переходами и превращаются в лимитчиков. Через пару лет придет его агент в Локомотив новый контракт выбивать, аргументируя, тем что «Зенит предлагает больше».
На прогрессе уехали Головин и Миранчук. Захаряна ждем, с каждым ТО верится все меньше…
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Гамарджоба Генацвале
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Вот и замечательно! Рад, особенно за переход Пиняева.
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Арсений Элин
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Пиняева жалко,мог бы через пол года за границу,а теперь идет в команду где не понятно вообще ничего...
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Sla Slo
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В полку лохов прибыло
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Deathember
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Если Локо с ними вылетит, то это будет катастрофа, после которой все хорошие игроки разъедутся кто куда.
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