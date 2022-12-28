Пиняев и Глушенков перешли в «Локомотив» из «Крыльев Советов»

и официально стали игроками « ».

« » объявили об уходе полузащитников в московский клуб.

Пиняев подписал контракт на 4 года, он будет выступать под 19-м номером. Соглашение с Глушенковым рассчитано на четыре года, у него будет 15-й номер.

Статистику Пиняева можно изучить здесь. Показатели Глушенкова доступны тут.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!