Стадион «Аль-Насра» остался без электричества из-за ливня. Матч с «Аль-Таи» перенесли на сегодня

Теги Криштиану Роналду происшествия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд стадионы Аль-Таи Футбол

Матч «Аль-Насра» был перенесен из-за проблем с электричеством на стадионе.

Как сообщает ESPN, игра 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи» в четверг была отложена из-за неполадок с электричеством, вызванных сильным дождем. 

«Из-за сильного дождя и погодных условий, повлиявших на электроснабжение стадиона, мы были официально проинформированы о том, что сегодняшний матч против «Аль-Таи» откладывается на 24 часа.

Мы приносим извинения за любые неудобства, причиненные болельщикам, и желаем всем безопасных путешествий», – говорится в заявлении «Аль-Насра».

В итоге матч «Аль-Насра» против «Аль-Таи» был перенесен на сегодня, 6 января.

Криштиану Роналду, подписавший с саудовским клубом контракт в конце декабря, пропустит эту игру из-за дисквалификации.

В ноябре Футбольная ассоциация Англии отстранила его на 2 матча за инцидент, произошедший в апреле. Тогда игрок, выступавший за «Манчестер Юнайтед», разбил телефон мальчику с аутизмом. Сообщалось, что «Аль-Наср» хотел, чтобы Роналду дебютировал в ближайшей игре, и изучал возможность обойти дисквалификацию.

Роналду дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 50 тысяч фунтов за инцидент с разбитым телефоном мальчика-аутиста

Роналду о чемпионате Саудовской Аравии: «Он очень, очень, очень силен и очень конкурентен. Вот почему я здесь»

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24 комментария

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на войне как на войне
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И что? Причём тут Роналду?
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Oleg
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Ответ Sevuska
Логично - электричество и вода не совместимы
Серьезно?)))
А как же в Европе играют в дождь?)
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Oleg
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Ответ Рашпель793
Вот это Роналду наверное в ах## от того, куда завёл сам себя ))
Как вчера на шоу El Chiringito сказал журналист и по совместительству друг Роналду, Эду Агирре - Месси бы отдал Кубок Мира за такой контракт.

Так что не надо тут. Все завидуют, все 33 миллиарда на Земле.
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Флоренти́но Пéрес
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Золотые дожди саудитов
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Сергей Стес
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Новости об чемпионате Саудовской Аравии и Аль-Насре скоро вытеснят новости о Лиге Чемпионов. Спортсру , вы пробивание дно
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AC.Milan.Fan
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Ответ John Snow
Создаются привычные условия обитания для дельфинов
🤭😄
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NoWar
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Ответ А.Э.РАСИМ
У команды, которая платит футболисту 200 миллионов и собирает 3 миллиарда нет запасных генераторов? У нас в кафе есть.
У вас кафе на 12 человек, а у команды стадион на -дцать тысяч.
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Sevuska
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Ответ Гегенпрессинг Рангника
Зачем нам эта новость?
Что за глупые вопросы !?
Для местной мессеглоровой школоты конечно 😆
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Oleg
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Ответ Barca, Liverpool_forever
Очень, очень, очень, очень развитый и сильный чемпионат. Каждый тур этого шедевра смотрят по 3 млрд человек!)))
Прошу не занижать цифры!
33 миллиарда и это только на Земле.
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Sevuska
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Логично - электричество и вода не совместимы
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Виталий Желтоусов
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Роналду начал действовать
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maryat
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Лучше бы электрика подписали, чем залежавшийся фрукт
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А.Э.РАСИМ
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У команды, которая платит футболисту 200 миллионов и собирает 3 миллиарда нет запасных генераторов?

У нас в кафе есть.
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John Snow
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Создаются привычные условия обитания для дельфинов
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А.Э.РАСИМ
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Он хотел бассейн?

Пожалуйста!
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AC.Milan.Fan
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Роналду уже потиху начал разваливать и Эль-Наср 🤭
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ss_podonok
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это знак. не зря говорят что роналду величайший футбалёр в истории, после кейна конечно. ангелы решили его облить божьей росой
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Рашпель793
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Вот это Роналду наверное в ах## от того, куда завёл сам себя ))
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Barca, Liverpool_forever
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Очень, очень, очень, очень развитый и сильный чемпионат. Каждый тур этого шедевра смотрят по 3 млрд человек!)))
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QWertY
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Главное, чтобы джакузи и смесители были в порядке. Остальное фигня
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AC.Milan.Fan
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Роналду только перешёл и сразу начались проблемы 🤭
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Гегенпрессинг Рангника
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Зачем нам эта новость?
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munkz
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Шутка про то, что в бассейне Аль-Наср уже становится не такой уж и шуткой.
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Гена Базеян
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Криштиану - "Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал"
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