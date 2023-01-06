Стадион «Аль-Насра» остался без электричества из-за ливня. Матч с «Аль-Таи» перенесли на сегодня
Матч «Аль-Насра» был перенесен из-за проблем с электричеством на стадионе.
Как сообщает ESPN, игра 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи» в четверг была отложена из-за неполадок с электричеством, вызванных сильным дождем.
«Из-за сильного дождя и погодных условий, повлиявших на электроснабжение стадиона, мы были официально проинформированы о том, что сегодняшний матч против «Аль-Таи» откладывается на 24 часа.
Мы приносим извинения за любые неудобства, причиненные болельщикам, и желаем всем безопасных путешествий», – говорится в заявлении «Аль-Насра».
В итоге матч «Аль-Насра» против «Аль-Таи» был перенесен на сегодня, 6 января.
Криштиану Роналду, подписавший с саудовским клубом контракт в конце декабря, пропустит эту игру из-за дисквалификации.
В ноябре Футбольная ассоциация Англии отстранила его на 2 матча за инцидент, произошедший в апреле. Тогда игрок, выступавший за «Манчестер Юнайтед», разбил телефон мальчику с аутизмом. Сообщалось, что «Аль-Наср» хотел, чтобы Роналду дебютировал в ближайшей игре, и изучал возможность обойти дисквалификацию.
Роналду дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 50 тысяч фунтов за инцидент с разбитым телефоном мальчика-аутиста
Роналду о чемпионате Саудовской Аравии: «Он очень, очень, очень силен и очень конкурентен. Вот почему я здесь»
А как же в Европе играют в дождь?)
Так что не надо тут. Все завидуют, все 33 миллиарда на Земле.
Для местной мессеглоровой школоты конечно 😆
33 миллиарда и это только на Земле.
У нас в кафе есть.
Пожалуйста!