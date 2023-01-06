Стадион «Аль-Насра» остался без электричества из-за ливня. Матч с «Аль-Таи» перенесли на сегодня

Матч « » был перенесен из-за проблем с электричеством на стадионе.

Как сообщает ESPN, игра 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи» в четверг была отложена из-за неполадок с электричеством, вызванных сильным дождем.

«Из-за сильного дождя и погодных условий, повлиявших на электроснабжение стадиона, мы были официально проинформированы о том, что сегодняшний матч против «Аль-Таи» откладывается на 24 часа.

Мы приносим извинения за любые неудобства, причиненные болельщикам, и желаем всем безопасных путешествий», – говорится в заявлении «Аль-Насра».

В итоге матч «Аль-Насра» против « » был перенесен на сегодня, 6 января.

, подписавший с саудовским клубом контракт в конце декабря, пропустит эту игру из-за дисквалификации.

В ноябре Футбольная ассоциация Англии отстранила его на 2 матча за инцидент, произошедший в апреле. Тогда игрок, выступавший за «Манчестер Юнайтед», разбил телефон мальчику с аутизмом. Сообщалось, что «Аль-Наср» хотел, чтобы Роналду дебютировал в ближайшей игре, и изучал возможность обойти дисквалификацию.

Роналду дисквалифицирован на 2 матча и оштрафован на 50 тысяч фунтов за инцидент с разбитым телефоном мальчика-аутиста

Роналду о чемпионате Саудовской Аравии: «Он очень, очень, очень силен и очень конкурентен. Вот почему я здесь»