«Спаллетти меня постоянно травил, что Петербург круче Москвы». Экс-директор «Зенита» о тренере
Экс-директор «Зенита» рассказал, как над ним подшучивал Лучано Спаллетти.
«Спаллетти знал, что я родился в Москве. И он постоянно меня травил, что Санкт-Петербург круче Москвы.
Пытался общаться со мной на русском. Интересный, конечно, человек», – сказал бывший менеджер по международному развитию «Ромы» и экс-директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита» Александр Сапега.
Петржела , Орлов и этот Сапета …
И кто теперь скажет , что интерес к Зениту в России и во всём мире не растёт ?
А Санкт-Петербург строился по плану, как имперская столица.)
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.
АСПушкин
))