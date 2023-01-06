«Спаллетти меня постоянно травил, что Петербург круче Москвы». Экс-директор «Зенита» о тренере

Теги Зенит Лучано Спаллетти премьер-лига Россия Чемпионат.com ахахаха Футбол

Экс-директор «Зенита» рассказал, как над ним подшучивал Лучано Спаллетти.

«Спаллетти знал, что я родился в Москве. И он постоянно меня травил, что Санкт-Петербург круче Москвы.

Пытался общаться со мной на русском. Интересный, конечно, человек», – сказал бывший менеджер по международному развитию «Ромы» и экс-директор департамента стратегического и бизнес-развития «Зенита» Александр Сапега.

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17 комментариев

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OldRedWhite
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Теперь их целых трое !
Петржела , Орлов и этот Сапета …
И кто теперь скажет , что интерес к Зениту в России и во всём мире не растёт ?
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lovec23
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Лучано один из лучших тренеров в рпл , тем приятнее были две победы Спартака над Наполи в прошлом году . Достойный соперник , оставивший свой след в нашей футбольной истории
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Катя СПб
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Ответ Пара Соль Ка
Это город Москва вырос из деревни.) А Санкт-Петербург строился по плану, как имперская столица.) И перед младшею столицей Померкла старая Москва, Как перед новою царицей Порфироносная вдова. АСПушкин ))
Наше всё врать не будет ))
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Zenith forever
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Ответ Шендерович Сява
Фигасе, сколько же тебе лет?)) Пушкина ещё застала. Наверно с тех пор, дальше Гатчины не выбиралась🤣🤣
Верно, времена меняются. Раньше в Москве жил Пушкин, а сейчас Сява Шендерович.
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munhin
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Ответ бухта барахта
Сейчас не времена Пушкина))) А в современном мире, Москва по всем показателям круче😁
да, знаем, москва не Россия
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Пара Соль Ка
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Ответ бухта барахта
Сейчас не времена Пушкина))) А в современном мире, Москва по всем показателям круче😁
Еще б Москве не быть круче - денег-то она гребет под себя со всей страны.. ого-го... её бюджет побольше десятка других российских регионов... в сумме..)
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Ingvar Andreasson
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Ответ ТрактоПоктер
Двоюродный брат Сапогова
Скорее Сапеты.
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Шендерович Сява
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Ответ Пара Соль Ка
Это город Москва вырос из деревни.) А Санкт-Петербург строился по плану, как имперская столица.) И перед младшею столицей Померкла старая Москва, Как перед новою царицей Порфироносная вдова. АСПушкин ))
Фигасе, сколько же тебе лет?)) Пушкина ещё застала. Наверно с тех пор, дальше Гатчины не выбиралась🤣🤣
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бухта барахта
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Ответ Пара Соль Ка
Это город Москва вырос из деревни.) А Санкт-Петербург строился по плану, как имперская столица.) И перед младшею столицей Померкла старая Москва, Как перед новою царицей Порфироносная вдова. АСПушкин ))
Сейчас не времена Пушкина))) А в современном мире, Москва по всем показателям круче😁
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ТрактоПоктер
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Ответ mahurat
Кто такой Сапега? Врет, скорее всего.
Двоюродный брат Сапогова
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Мосгорсуд
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Ответ Дмитрий9779
Оба города хороши.
Согласен с тобой Дмитрий, они разные по архитектуре, но в обоих свой стиль красивый есть
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Sevuska
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А теперь он может стать первым тренером говорящим по русски взявшим скудетто .
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mahurat
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Кто такой Сапега? Врет, скорее всего.
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Дмитрий9779
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Оба города хороши.
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Никита Самарин
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Спаллетти вообще весёлый человек.(❁´◡`❁)
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Пара Соль Ка
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Ответ бухта барахта
Хутор не может быть круче столицы априори))) врал тебе Спалетти😁
Это город Москва вырос из деревни.)
А Санкт-Петербург строился по плану, как имперская столица.)

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфироносная вдова.

АСПушкин
))
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бухта барахта
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