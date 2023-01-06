«Спаллетти меня постоянно травил, что Петербург круче Москвы». Экс-директор «Зенита» о тренере

Экс-директор « » рассказал, как над ним подшучивал .

«Спаллетти знал, что я родился в Москве. И он постоянно меня травил, что Санкт-Петербург круче Москвы.

Пытался общаться со мной на русском. Интересный, конечно, человек», – сказал бывший менеджер по международному развитию «Ромы» и экс-директор департамента стратегического и бизнес-развития « » Александр Сапега.