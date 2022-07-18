Семак о том, чей «Зенит» выиграл бы – его или Спаллетти: «Тот состав был одним из самых сильных в истории клуба»

Главный тренер высказался о сравнении его команды с прежними.

– Представьте, что «Зенит» при Спаллетти сыграл с нынешним «Зенитом». Кто бы победил?

– Это невозможно представить. Тот состав, который был у Спаллетти и Виллаш-Боаша, был одним из самых сильных в истории клуба, – отметил Семак.

Под руководством Лучано Спаллетти с 2009 по 2014 год «Зенит» дважды выиграл чемпионат России, по разу – Кубок и Суперкубок России. При Виллаш-Боаше (2014-2016) клуб по разу победил в вышеупомянутых соревнованиях.

За время работы Семака (с 2018 года) на счету питерцев 4 победы в РПЛ, 3 – в Суперкубке России, 1 – в Кубке России.

50 важнейших людей в истории «Зенита»