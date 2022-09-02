Семак обогнал Спаллетти и вошел в топ-3 тренеров «Зенита» по числу побед

обыграл «Факел» (2:0) в 1-м туре Фонбет Кубка России.

одержал 106-ю победу на посту главного тренера сине-бело-голубых во всех турнирах и вошел в топ-3 по этому показателю, обогнав (105).

Рекордсмен «Зенита» – (125 побед в 262 матчах), второе место у (121/323).

При этом по проценту побед (59,5%) Семак опережает и Морозова (37,4%), и Садырина (47,7%).

Всего Семак в качестве главного тренера «Зенита» провел 178 матчей, одержав 85 побед в чемпионате России, 11 — в Фонбет Кубке России и 10 — в еврокубках.