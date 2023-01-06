Черчесов о хавбеке Туниса и «Ференцвароша» Лаидуни: «Достойно смотрелся бы в РПЛ. Качественный исполнитель»

высказался о хавбеке «Ференцвароша» .

По данным «Спорт-Экспресса», 26-летний игрок сборной Туниса интересен одному из топ-клубов Мир , «Вольфсбургу», «Селтику», клубам французской Лиги 1 и Серии А.

«Интерес к Аисса был еще до чемпионата мира — парень хорошо проявил себя в Лиге Европы. Разумеется, после первенства планеты, где его признали лучшим в составе сборной , и признания футболистом года на родине спрос вырос.

От нашего спортивного департамента приходила информация, что Лаидуни на радарах селекционеров из Франции, Германии и Италии. Конкретики по клубам у меня нет, но это и не мое дело — подобными вопросами занимается спортивный директор.

Российское направление? Ко мне лично никто в эти дни по поводу Лаидуни не обращался, но, опять же, для этого есть спортивный отдел «Ференцвароша» и его руководитель. При этом знаю, что в РПЛ следят за игроками нашей команды и неплохо их изучили. Так что не удивлюсь, если Лаидуни в России действительно интересуются. Это качественный исполнитель, достойно смотрелся бы в РПЛ.

Мне как тренеру не хотелось бы расставаться с таким футболистом. Но пока, насколько я понимаю, не было такого варианта, который устроил бы наш клуб. Аисса — один из ключевых людей в «Ференцвароше», мы рассчитываем на него. Ну, а дальше жизнь сама все расставит по своим местам», — сказал главный тренер « ».

Статистика Лаидуни – здесь.