Черчесов о хавбеке Туниса и «Ференцвароша» Лаидуни: «Достойно смотрелся бы в РПЛ. Качественный исполнитель»
Станислав Черчесов высказался о хавбеке «Ференцвароша» Аисса Лаидуни.
По данным «Спорт-Экспресса», 26-летний игрок сборной Туниса интересен одному из топ-клубов Мир РПЛ, «Вольфсбургу», «Селтику», клубам французской Лиги 1 и Серии А.
«Интерес к Аисса был еще до чемпионата мира — парень хорошо проявил себя в Лиге Европы. Разумеется, после первенства планеты, где его признали лучшим в составе сборной Туниса, и признания футболистом года на родине спрос вырос.
От нашего спортивного департамента приходила информация, что Лаидуни на радарах селекционеров из Франции, Германии и Италии. Конкретики по клубам у меня нет, но это и не мое дело — подобными вопросами занимается спортивный директор.
Российское направление? Ко мне лично никто в эти дни по поводу Лаидуни не обращался, но, опять же, для этого есть спортивный отдел «Ференцвароша» и его руководитель. При этом знаю, что в РПЛ следят за игроками нашей команды и неплохо их изучили. Так что не удивлюсь, если Лаидуни в России действительно интересуются. Это качественный исполнитель, достойно смотрелся бы в РПЛ.
Мне как тренеру не хотелось бы расставаться с таким футболистом. Но пока, насколько я понимаю, не было такого варианта, который устроил бы наш клуб. Аисса — один из ключевых людей в «Ференцвароше», мы рассчитываем на него. Ну, а дальше жизнь сама все расставит по своим местам», — сказал главный тренер «Ференцвароша».
Статистика Лаидуни – здесь.
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