Хавбек Туниса и «Ференцвароша» Лаидуни интересен топ-клубу РПЛ («Спорт-Экспресс»)

Хавбек « » и сборной Туниса Аисса Лаидуни может перейти в клуб из Мир .

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на венгерский телеканал M4, Лаидуни интересен « », « », клубам французской Лиги 1, Серии А, а также одному из топ-клубов РПЛ.

26-летний полузащитник провел три матча на , в двух из которых он был признан лучшим в составе своей команды. Также Лаидуни стал лучшим игроком Туниса в 2022 году.

В этом сезоне Лаидуни провел в чемпионате Венгрии 9 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.