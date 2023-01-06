Хавбек Туниса и «Ференцвароша» Лаидуни интересен топ-клубу РПЛ («Спорт-Экспресс»)

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Хавбек «Ференцвароша» и сборной Туниса Аисса Лаидуни может перейти в клуб из Мир РПЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на венгерский телеканал M4, Лаидуни интересен «Вольфсбургу», «Селтику», клубам французской Лиги 1, Серии А, а также одному из топ-клубов РПЛ.

26-летний полузащитник провел три матча на ЧМ-2022, в двух из которых он был признан лучшим в составе своей команды. Также Лаидуни стал лучшим игроком Туниса в 2022 году.

В этом сезоне Лаидуни провел в чемпионате Венгрии 9 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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7 комментариев

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encaro_one
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Ответ Mark Safaniev
А если это Спартак, то контракт пенсионный? Или уже нет)😏
Если нынешний РПЛ, то это пенсионный контракт для сборника в 26 лет. При наличии европейских альтернатив для неплохого игрока.
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Mark Safaniev
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Ответ psycho killer
Если наш топ-клуб интересуется, значит, точно не наш зенит
Ты прав, это Краснодар 😏
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Mark Safaniev
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Ответ encaro_one
Рановато на пенсионный контракт приходить.
А если это Спартак, то контракт пенсионный? Или уже нет)😏
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Арсений Элин
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По чемпионату Венгрии и не скажешь что он может играть на уровне выше!( больше смахивает на то что агент решил заработать пока трансферное открылось! (
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psycho killer
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Если наш топ-клуб интересуется, значит, точно не наш зенит
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encaro_one
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Рановато на пенсионный контракт приходить.
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denimo21
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Саламыч подтянул
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